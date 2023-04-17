

ناصر العنزي



يتجدد الصراع مساء اليوم في ختام منافسات الجولة الرابعة من القسم الثالث والحاسم لفرق المجموعة الأولى بدوري زين الممتاز بعد ان دخلت البطولة مراحلها الحاسمة بإقامة مباراتين، حيث يحل كاظمة الثاني برصيد 36 نقطة ضيفا على السالمية السادس بـ24 نقطة على ملعب ثامر، كما يخوض العربي الثالث بـ35 نقطة مهمة ليست سهلة بمواجهته الفحيحيل الخامس بـ28 نقطة على ملعب نادي الشباب بالأحمدي.



وفي مباراة كاظمة والسالمية، فإن البرتقالي في أفضل حالاته الفنية بعدما قلص الفارق كثيرا بينه وبين الكويت المتصدر بفوز عريض وبأربعة أهداف على القادسية في الجولة الماضية بقيادة مدربه ايلي ستان الذي أحسن في إيجاد تشكيلة صلبة سجلت 40 هدفا حتى الآن منها 15 هدفا للمتألق شبيب الخالدي. وفوز كاظمة اليوم في حال تعثر الكويت أمام القادسية «أقيمت أمس» سيجعله مشاركا في الصدارة، لكن عليه اللعب بجدية مثلما كان عليه في المباريات السابقة.



أما السالمية فقد تأكد ابتعاده عن المنافسة على اللقب بعدما جاء في المركز السادس ويسعى في بقية مبارياته إلى إحداث تغيير في ترتيب الفرق، لذلك يدخل مباراة اليوم بلا ضغوط لتحسين مركزه.



وفي المباراة الأخرى، ستكون الجماهير العرباوية حاضرة لمؤازرة فريقها في الأحمدي والعودة بالنقاط الثلاث بعدما دخل الأخضر طرفا قويا للمنافسة على الصدارة عقب فوزه على الكويت 3-2 في الجولة الماضية.



ولن تكون مهمة الأخضر سهلة اليوم في مواجهة خصم قدم مستويات لافتة في هذه المجموعة، لذلك يجب على مدربه روسمير سفيكو ولاعبيه الحذر في التعامل مع خصمه وخصوصا في كراته المرتدة السريعة، ويعتمد العربي في هجومه على تحركات الأطراف بوجود محمد صولة والسنوسي الهادي اللذين يجيدان صناعة الأهداف وتسجيلها بوجود النيجيري إيدو وسيف الحشان وعلي خلف.



أما الفحيحيل فقد قدم مستويات مميزة في دوري الـ6 وتمكن من التعادل مع الكويت بدون اهداف والفوز على السالمية بهدفين في الجولة الماضية، ويسعى بقوة اليوم الى التقدم للمراكز الثلاثة الاولى، واذا لعب مثلما كان عليه فإنه قادر على إيقاف العربي اليوم.