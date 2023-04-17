

اختتم البنك الأهلي الكويتي رعايته للبطولة الرمضانية الثالثة للألعاب الشعبية (الكيرم - لعبة البليارد)، التي استضافها متحف بيت العثمان ونظمها مركز الكويت للعمل التطوعي، برعاية وحضور رئيسة مركز الكويت للعمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد على مدار 3 أيام تحت إشراف من الهيئة العامة للرياضة.



وشهدت البطولة مشاركة 165 فريقا وأكثر من 400 لاعب وتقديم جوائز نقدية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى، فضلا عن تنظيم العديد من المفاجآت والفعاليات المميزة للحضور.



وبهذه المناسبة عبر رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي صقر آل بن علي، عن فخر البنك واعتزازه برعاية هذا الحدث المحلي المميز بالتعاون مع متحف بيت العثمان ومركز الكويت للعمل التطوعي، قائلا إن الرعاية تأتي ضمن مبادراتنا المتنوعة لتطوير قطاعات الشباب والرياضة والثقافة في الكويت، وانطلاقا من إيماننا بأهمية الدور الفعال لمؤسسات القطاع الخاص في دعم الأنشطة التي تعنى بتعزيز الثقافة المحلية، والحفاظ على الموروث الشعبي والتعريف بالتراث الكويتي الأصيل.



وأكد آل بن علي، أن تنظيم هذه البطولات الخاصة بالألعاب الشعبية «من شأنه الحفاظ على الهوية الوطنية وتنمية مواهب الشباب الذهنية والفكرية، وجمع الأصدقاء على طاولة واحدة، بما يحافظ على العادات والتقاليد الأصيلة للكويت، والتشجيع على إقامة الأنشطة الثقافية المحلية بأنواعها».



وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد واحدة من سلسلة من المبادرات التي قام وشارك بها البنك الأهلي الكويتي للمساهمة في نشر الفرحة بشهر رمضان المبارك، حيث قام مؤخرا بتنظيم حملة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتوزيع السلال الغذائية على المحتاجين في عدد من مناطق الكويت، بمشاركة من المتطوعين من موظفي البنك، فضلا عن تنظيم جولات ميدانية لتوزيع وجبات إفطار صائم في العديد من المناطق حول الكويت ضمن برنامجه الخيري الذي يحرص على إطلاقه سنويا في إطار مسؤوليته الاجتماعية، والتشجيع على زرع روح التطوع في نفوس موظفيه.