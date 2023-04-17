مسجد بلال امتلأ عن آخره بالإضافة إلى قاعاته الست ومصلى السيدات والساحات الخارجية

علي شداد لـ «الأنباء»: نشكر جهود جميع الجهات المتعاونة معنا لإنجاح تلك الليالي المباركة

مختلف المراكز الرمضانية تتألق في تلك الليلة المباركة بجمهور المصلين وروعة القرّاء

أسامة أبوالسعود



في أجواء إيمانية وروحانية متميزة، توافدت جموع حاشدة على مسجد الدولة الكبير ومسجد بلال بن رباح ومختلف المراكز الرمضانية ومساجد البلاد لإحياء لتلك الليلة المباركة ليلة 25 رمضان، والتماسا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.



ففي مسجد الدولة الكبير، حيث التنظيم الأكثر من مميز من إدارة المسجد، امتلأ المصلى الرئيسي والساحات المتعددة بالمصلين من الرجال والنساء الذين فاضت به قاعات المسجد وخيامه، فاصطف الآلاف منهم بجوار المسجد، حيث الأجواء الربيعية والأصوات الندية للقارئين مشاري العفاسي وأحمد النفيس، ووعظ د.عادل المطيرات عن حال المسلم بين الحمد والاستغفار لله تعالى.



وفي تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، قال مدير مسجد الدولة الكبير علي شداد، إنه تم الانتهاء من صلاة قيام ليلة 25 بنجاح كبير ودون أي مشاكل تذكر.



وأكد شداد أن «هذا النجاح تم بتكاتف وتعاون وتكامل جهات الدولة الأخرى المشاركة معنا وبشكل رئيسي تعاون المصلين والتزامهم بالتعليمات الموجهة لهم، وهو ما ساهم في انسيابية الحركة وأداء الصلاة في أجواء إيمانية متميزة بفضل الله».



وأوضح أن أعداد المتهجدين في تلك الليلة فاق 25 ألف مصل ومصلية، حيث امتلأ المصلى الرئيس والساحات الخارجية والخيام والساحات الجانبية والمجاورة للمسجد.



ووجه شداد الشكر لكل من ساهم في تلك الجهود المباركة وعلى رأسهم رجال الدخلية وادارة المسجد الكبير والطوارئ الطبية والدفاع المدني والهلال الاحمر الكويتي والمتطوعون ومختلف الجهات الاخرى حيث قاموا بجهود كبيرة والتزموا بالخطط الموضوعة، كما وجه الشكر للاعلام الذي نقل الحدث والاجواء الايمانية لجمهور المسلمين في مختلف انحاء العالم ليشاركونا هذه الاجواء الايمانية المتميزة في دولة الكويت بفضل الله.



مسجد بلال



وتوافدت جموع المتهجدين الى ‫مسجد بلال بن رباح لأداء القيام ليلة 25 من رمضان، ‏حيث أمَّ المصلين في تلك الليلة في الأربع ركعات الأولى د.وديع اليمني، والأربع ركعات الثانية القارئ قتيبة الزويد.



وامتلأ مسجد بلال عن آخره بالاضافة الى قاعاته الست ومصلى السيدات وتم تجهيز الساحات الخارجية لاستيعاب الاعداد الكبيرة من المصلين، وكان لتهيئة الممرات والمواقف والمرشدين من اللجنة المنظمة للمسجد عامل رئيسي في انسيابية تدفق المصلين. وفي مركز عقلا الظفيري التابع لإدارة مساجد محافظة الجهراء، توافدت جموع كبيرة من المصلين في تلك الليلة المباركة، حيث أمَّ المصلين في صلاة القيام الشيخ سلمان النفيعي وألقى الخاطرة الداعية حمد الأمير حول الجنة ونعيمها.



وفي مسجد ضاحية جابر العلي، أحيت جموع المصلين ليلة 25 من رمضان ‏في أجواء ايمانية مميزة، حيث أمَّ المصلين القارئ خالد محمد الحسن وتم إلقاء محاضرة ايمانية.



مسجد الراشد



وفي مسجد الراشد بالعديلية التابع لمساجد محافظة العاصمة، أدى آلاف المصلين صلاة القيام في ليلة 25 رمضان وتقدم لإمامة المصلين ‏في الركعات الأربع الأخيرة والوتر القارئ فهد الكندري، وفي مسجد سعد بن أبي وقاص التابع لإدارة مساجد محافظة العاصمة أدى جموع المصلين صلاة القيام في ليلة 25 في المركز الرمضاني وأمَّ المصلين القارئ نواف النومس.