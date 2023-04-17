عبدالعزيز الفضلي



أبلغ ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية بأن تغيير المسمى الوظيفي إلى معلم لن يتم دون مرور سنتين على وظيفته الجديدة.



جاء ذلك في كتاب وجهه ديوان الخدمة الى وكيل وزارة التربية وتلقت «الأنباء» نسخة منه، وقال فيه «في إطار التعاون والتنسيق بين الديوان والجهات الحكومية للوصول للتطبيق الأمثل لقرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة للجهات الحكومية، نود الإحاطة بأنه لوحظ بالفترة الأخيرة ورود طلبات من جهتكم بشأن تغيير المسمى الوظيفي لبعض موظفيكم من وظيفة (معلم) الى أي وظيفة أخرى، ثم خلال فترة وجيزة تتم إعادة تغيير المسمى الوظيفي لذات الموظف الى وظيفة (معلم).



وحرصا من الديوان على استقرار العملية التعليمية وحفاظا على مصلحة الطلبة وتنفيذا للسياسة العامة المتبعة في تكويت اغلب وظائف التعليم، لذا فقد رأى الديوان أنه من الضروري إخطار الموظفين الشاغلين للوظائف التعليمية الذين يرغبون بتغيير مسمياتهم الوظيفية إلى أي وظيفة أخرى، بأنه سيشترط الاستمرار بالوظيفة الجديدة مدة سنتين من تاريخ صدور القرار الإداري القاضي بذلك قبل طلب إعادة تغيير مسمياتهم الوظيفية إلى وظيفة (معلم) مرة أخرى وذلك اعتبارا من تاريخ ورود طلباتكم بشأن تغيير المسميات الوظيفية بعد تاريخ 2023/4/1.