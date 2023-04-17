بشرى شعبان



أعلنت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد، أنه في إطار حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على التطور وسهولة وتيسير معاملاتها وميكنة جميع الإجراءات بالهيئة تمت إضافة خدمة إلكترونية جديدة وهي تسجيل مفوض بالتوقيع عبر تطبيق (سهل أعمال).



وقالت في تصريح صحافي، انه يمكن الوصول للخدمة من خلال قائمة الخدمات الإدارية ومن ثم تسجيل بيانات المفوض بالتوقيع وتسجيل توقيعه على شاشة التطبيق دون الحاجة الى مراجعة إدارات الهيئة.



وأوضحت المزيد خطوات تسجيل الخدمة للعميل وذلك بدخوله على تطبيق (سهل أعمال) واختيار خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة من قائمة الخدمات الإدارية ثم الضغط على اضافة المفوض بالتوقيع وتعبئة البيانات المطلوبة من رقم الملف ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وبعد ذلك تسجيل التوقيع الإلكتروني للمفوض بالتوقيع، وهو ما سيتم اعتماده لدى الهيئة على الملف.



وبينت المزيد انه في حال كان مقدم الطلب يتولى الإدارة على الملف يتم تحديد اختيار (يتولى الإدارة)، وفي هذا الشكل يتم اعتماد الطلب آليا، وفي حال كان مقدم الطلب لا يتولى الإدارة يتم تسجيل رقم معاملة الوكالة إرفاق نسخة من الوكالة الصادرة من وزارة العدل من متولي الإدارة على الملف الى مقدم الطلب، على ان يتم الانتظار 24 ساعة لحين التدقيق من وزارة العدل، وفي حال صحة بيانات الوكالة يتحول الطلب آليا إلى ادارة العمل التابع لها الملف للتدقيق على الطلب، وأخيرا يتم اعتماد الطلب دون الحاجة الى مراجعة الإدارة.