

سماح جمال



كشف المخرج هاني النصار لـ «الأنباء» عن سبب اختياره لمسرحية «بنج» للدخول إلى الإخراج الجماهيري للمرة الأولى بعد ٢٠ عاما من العمل في المسرح الأكاديمي، فقال: هي تجربتي الإخراجية الأولى للمسرح الجماهيري، بعد العمل ٢٠ عاما في المسرح الأكاديمي داخل الكويت وخارجها، ووجدت أن هذه المسرحية والقضية التي تطرحها ستعيدنا إلى الأعمال المسرحية التي كانت تقدم في الثمانينيات والتسعينيات وهذا ما شجعني على تقديم المسرحية.



وحول القصة، قال النصار إن القصة اجتماعية كوميدية هادفة ونحاول من خلالها أن نقدم مشكلة وتقديم حلها وتقديم بادرة أمل.



وصرح النصار بأن مسرحية «بنج» من إنتاج دار شغف للنشر، وهذه المسرحية هي إنتاجهم الفني الأول، والدار لديها مجموعة كبيرة من الكتاب، وصاحب دار النشر هو الكاتب مشعل حمد وهو مؤلف المسرحية.



وأشار النصار إلى أنه اختار الفنانين الشباب المشاركين من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، وأن أغلبهم تعتبر تجربتهم المسرحية الجماهيرية الأولى.



وتجدر الإشارة إلى أن مسرحية «بنج» إخراج هاني النصار، تأليف مشعل حمد، وبطولة فارس عاشور، فهد بشارة، نصار النصار، مشعل العيدان، يوسف المطر، محمد المنصوري، عبدالله الهويدي، مساعد خالد، أحمد يوسف، عبدالوهاب حسين، هادي حسين، مهدي كرم، الموسيقى والألحان محمد عادل النصار، سينوغرافيا د.فهد المذن، مكياج تهاني كمال، مساعد إخراج أحمد الصفار، المخرج المساعد محمد الكندري، إدارة خشبة عبدالله الفارس.