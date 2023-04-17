

القاهرة - محمد صلاح



شن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات حادة ضد الفنانة آيتن عامر بسبب إجابتها الساخرة عن الفنانات اللاتي ترفض التعاون الفني معهن، حيث كان من ضمن الأسماء التي ذكرتها اسم الفنانة عبلة كامل، مبررة ذلك بأنها اعتزلت الفن ولا يمكن أن تعمل معها، وذلك بأسلوب أشبه بالسخرية. وعلق عدد كبير من متابعي آيتن ونشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي رافضين هذا الأسلوب الساخر.



وكانت عامر، قد ردت خلال لقاء تلفزيوني على سؤال حول من الفنانين الذين لا يمكن أن تعمل معهم في أي أعمال فنية في المستقبل، حيث قالت إنها لن تعمل مع الفنانة عبلة كامل كونها اعتزلت التمثيل. وأضافت مازحة: «من المستحيل أعمل مع جوليا روبرتس لان فيه طيارات وقافلين أميركا دلوقت وأنا مش فاضية أسافر دلوقت».



وتابعت آيتن بنفس النبرة الساخرة: «نيكول كيدمان أيضا مستحيل أشتغل معاها لان برضو فيه طيران مقفول والأجر كمان ما عجبنيش واختلفنا كمان على الاسم في التتر».