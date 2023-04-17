

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة رفض إصدار أمر تغييري تقدمت به شركة نفط الكويت بقيمة 2.6 مليون دينار لتمديد عقد مراقبة ومعاينة وتشغيل شبكات خطوط الوقود ومحطات التعزيز المبرم مع إحدى الشركات لمدة سنة من تاريخ 30 أبريل الجاري حتى نهاية أبريل 2024 على أن تكون الستة أشهر الأولى متواصلة والستة أشهر المتبقية على أساس شهر بشهر، وأرجع المناقصات سبب الرفض إلى ارتفاع قيمة الأمر التغييري وزيادة فترة التمديد. فيما قرر «جهاز المناقصات» تأجيل البت بقرار مصادرة التأمين الأولي للشركة التي تقدمت بعروض مالية لمناقصة تزويد خدمات صيانة للأسطول البحري للعمليات البحرية، وذلك لرفض الشركة إعادة عمل موازنة تثمينية.



من جهة ثانية، طلبت شركة البترول الوطنية الكويتية طرح مناقصة أعمال التوريد والتركيب لتحديث وتطوير البوابات الأمنية في مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي.



وطلب جهاز المناقصات من الشركات المشاركة بمناقصة أعمال تنظيف الخزانات وإصلاحها وأعمال الألياف الزجاجية والطلاء في المصفاة ومنشآت إنتاج الغاز السائل في مصفاة ميناء الأحمدي.