

محمود عيسى



ذكر موقع «اويل آند غاز» أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تخطط لبناء منشأة سيتم دمجها مع مصفاة الزور، ومن المقرر أن تشتمل على وحدة لإنتاج البنزين، واخرى لانتاج العطريات بالاضافة الى وحدة تكنولوجيا تحويل الأوليفينات والبولي بروبلين، بالاضافة الى المرافق المرتبطة بها، والمنشآت الخارجية لإنتاج ما يقرب من 2.7 مليون طن سنويا من المواد العطرية والبولي بروبيلين.

ومضى الموقع الى القول إن مشروع مصفاة الزور هو مشروع جديد يواكب المتطلبات البيئية الحديثة ويمثل جزءا من خطة التنمية الوطنية للكويت التي تحدد أولويات التنمية طويلة الأجل للبلاد، بما في ذلك هدف تحويل الكويت الى مركز عالمي لصناعة التكرير والبتروكيماويات.



وتقع مصفاة الزور على بعد نحو 90 كيلومترا جنوبي مدينة الكويت، وهي واحدة من أكبر المصافي التي تم بناؤها في مرحلة واحدة، وتبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا وتكرر مجموعة واسعة من أنواع النفط الخام المحلي الكويتي، بما في ذلك خام التصدير الكويتي، وخام الكويت الثقيل.



وبعد الانتهاء من إنجاز مشاريع البتروكيماويات المخطط لها وربطها بالمصفاة، سيصبح مجمع الزور النفطي من أكبر المجمعات النفطية المتكاملة في العالم، وسيضم مصفاة لتكرير النفط ومنشآت دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ومجمعا للبتروكيماويات.



وتم الانتهاء من اعداد الدراسة الخاصة بتحسين تصاميم المباني الواقعة في مشروع البتروكيماويات المتكامل لتتوافق مع متطلبات المباني الخضراء المستدامة والصديقة للبيئة، وتم تقديم مسودة التقرير النهائي لمراجعتها من قبل استشاري المشروع وفريق العمل لإبداء الملاحظات عليها او إقرارها.



تبلغ الطاقة التقديرية للمشروع 2.7 مليون طن سنويا من المركبات العطرية والبولي بروبيلين و1.7 مليون طن سنويا من البنزين.

ويتكون من مجمع الأوليفينات الثالث، ومجمع العطريات الثاني ووحدة المحفزات لتتضافر معا لإنتاج مشتقات عالية الجودة مثل الباراكسيلين والبولي بروبيلين والبنزين ووقود السيارات لتلبية الطلب المتزايد على وقود السيارات في السوق المحلي ومنتجات أخرى للتصدير للأسواق العالمية، ويوفر المشروع أيضا فرصا لتطوير المزيد من الصناعات التحويلية في وقت لاحق من قبل رواد الأعمال على المستوى المحلي.



وقالت الشركة، في سياق خطتها السنوية التي أصدرتها مؤخرا، إنها تخطط لطرح عطاءات لعقد التخطيط المؤسسي لبرنامج ترقية وتطوير مجمع الزور المتكامل، حيث سيستغرق تنفيذ العقد ستة أشهر، علما أنه من المقرر طرح العطاء في مايو من هذا العام.



وتقول خطة كيبك السنوية إن الشركة تهدف إلى طرح مناقصة لأعمال التخطيط المؤسسي في مايو من هذا العام.



وختم الموقع بالقول إن الشركة أوقفت العمل في المشروع طوال معظم عام 2022 انتظارا لصدور نتائج دراسة الجدوى النهائية التي أجرتها مجموعة الأبحاث والاستشارات البريطانية وود ماكينزي، في وقت يمكن أن يتضمن عقد التخطيط المؤسسي دراسات تتعلق بـ «تعظيم تكرير النفط الخام الثقيل» في مصفاة الزور التي تنتج حاليا زيت الوقود منخفض الكبريت.