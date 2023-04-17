

في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية، وجريا على عادته السنوية في شهر رمضان الفضيل، احتفل البنك الأهلي المتحد بالقرقيعان مع الأطفال من نزلاء مستشفى أمراض الصدر، وتم توزيع علب القرقيعان لإدخال السعادة والفرحة على قلوبهم ابتهاجا بهذه المناسبة الرمضانية التي تعتبر من التقاليد والعادات التراثية التي يعتز بها المجتمع الكويتي.

وحرص فريق المسؤولية المجتمعية في البنك الأهلي المتحد على مشاركة نزلاء مستشفى أمراض الصدر، خاصة الأطفال منهم، فرحة القرقيعان، والاستمتاع بأجواء البهجة الرمضانية وإدخال السرور والفرحة على نفوسهم وهو ما يعكس حرص البنك على التفاعل مع كل شرائح المجتمع ومشاركة المرضى فرحة المناسبات السعيدة.

وأوضحت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي أن فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك تطوع لزيارة مستشفي أمراض الصدر للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال، بما يتوافق مع جهود البنك الرامية إلى مد يد العون والمساعدة وتقديم كل سبل الرعاية للمرضى، خاصة من الأطفال الذين يحتاجون إلى دعمهم معنويا ورسم البسمة على وجوههم في هذه الأيام المباركة.

وأعربت التميمي عن أملها في أن تكون هذه الزيارة التي قام بها فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المتحد للمرضى في مستشفي أمراض الصدر قد نجحت في بث شيء من البهجة والسعادة والأمل لإخواننا وأبنائنا المرضى، وتدعو الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.