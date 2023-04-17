

في إطار مساعيها الدؤوبة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إضافة خدمة التوصيل المجاني الليموزين لركاب درجة الأعمال من وإلى مبنى الركاب رقم 4 لتصبح الخدمة المتاحة على كافة الدرجات المتميزة (الرويال ـ الأولى ـ الأعمال)، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 مايو المقبل.



وقالت الشركة: إن «الكويتية» تحرص كل الحرص على تقديم خدمات حصرية واستثنائية لعملائها من ركاب الدرجات المتميزة (الرويال ـ الأولى ـ الأعمال)، حيث قامت الشركة بإطلاق خدمة التوصيل المجاني الليموزين من وإلى مبنى الركاب رقم 4 بشكل مبدأي في نهاية فبراير السابق لركاب درجتي الرويال والأولى، ثم أضيفت الخدمة لركاب درجة الأعمال، الأمر الذي شهد تجاوبا وإقبالا كبيرا من قبل ركاب الخطوط الجوية الكويتية الكرام على طلب الخدمة.



وأضافت: ما على المسافر الكريم على الدرجات المتميزة إلا أن يقوم بالحجز على رحلته عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وإدخال بيانات الرحلة اللازمة قبل موعد السفر بـ 48 ساعة، ليتم توفير وسيلة النقل له قبل موعد الرحلة.