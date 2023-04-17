

أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد والحصري لسيارات نيسان في الكويت، عن وصول سيارة ألتيما 2023 في معارضها بالكويت، حيث خضعت النسخة الأحدث من سيارة السيدان متوسطة الحجم الرائجة، لتعديل شامل في التصميم من خلال واجهتها الأمامية الجديدة ومجموعة مزايا الأمان والتقنيات الموسعة التي زودت بها قياسيا. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مدى التزام الشركة بالتطور التكنولوجي وتنمية طرازات السيدان التي توفرها لعملائها في المنطقة.



وتتميز نيسان ألتيما 2023 التي صممت لتعزيز متعة القيادة بترقيات جمالية مبتكرة تزيد جاذبية الجوانب التي اشتهرت بها السيارة والتي حافظت على تراثها الممتد لعقود في المنطقة، حيث تبرز الشاشة الجديدة قياس 12.3 بوصة المستوى الاستثنائي للتكنولوجيات المتقدمة التي زودت بها السيدان بما فيها نظام ProPILOT وتقنيات درع السلامة 360 من نيسان المتوافرة قياسيا. وتتوافر نيسان ألتيما 2023 بأربع فئات هي S وSport وSV وSL وبنظام دفع أمامي وبخيار محركين. محرك بأربع أسطوانات توربو متغير الضغط VC-Turbo سعة 2.0 لتر ومحرك حقن مباشر بأربع أسطوانات سعة 2.5 لتر.