أحمد الشمري: التطبيق يلقى رواجاً كبيراً خليجياً وبين الأكثر إقبالاً في السوق الكويتي



اختتمت شركة تطبيق ألعاب الدواوين الرقمي (Duwaween Games)، بطولتها الرمضانية السنوية، في نسختها الثالثة، حيث اكتسبت نسخة هذا العام من البطولة أهمية خاصة ونجاحا فاق نسخ الأعوام الماضية، وهو ما تجلى بمشاركة 2061 متنافسا، من خلال تطبيقي «الكوت» و«الهند» من كل الشرائح الاجتماعية من داخل الكويت وخارجها.



في حين كانت المنافسة محتدمة، في ظل الرواج الكبير الذي يلقاه التطبيق والإقبال من المشتركين على الألعاب بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، إذ بات تطبيق «ألعاب الدواوين» الرقمي سمة أساسية من سمات الشهر الفضيل.

وتميزت نسخة هذا العام، أيضا بمشاركة شركة «زين كراع استراتيجي» إلى جانب وجود 16 راعيا من شركات ومؤسسات قيادية.



نجاح استثنائي للبطولة



وبهذه المناسبة، قال مدير التطوير في شركة تطبيق «ألعاب الدواوين» الرقمي أحمد الشمري، إن النجاح الاستثنائي الذي حققته البطولات الرمضانية لهذا العام، يعكس بلا أدنى شك الانتشار الواسع الذي يحظى به التطبيق والموقع الذي يحتله كوجهة متخصصة في الألعاب الشعبية الالكترونية.



وأوضح الشمري أن هذه النجاحات تعد أيضا نتاج الرؤية المحدثة التي وضعها الشركاء المسؤولون عن التطبيق وفريق العمل التنفيذي قبل نحو عام، حيث جرى إطلاق ورشة عمل شاملة للارتقاء بالتطبيق ووضع خطط للانتشار، وكان من بينها قبل نحو عام عبر طرح النظام التشغيلي المحدث والجديد ونسخة محدثة وجديدة للهواتف الذكية بالإضافة الى تغيير شامل للتصاميم لتكون مواكبة للقيمة الفعلية لهذا التطبيق الحيوي، مشيرا إلى أن هذه الخطوات ساهمت في دعم انتشار التطبيق بين مختلف الشرائح الاجتماعية داخل الكويت وخارجها.



وأضاف أن هذه النتائج يدعمها كون التطبيق يعد من التطبيقات الأقدم على مستوى المنطقة، إذ مر على تأسيسه نحو 23 عاما، ما يجعله منافسا أساسيا في قطاع الألعاب الالكترونية فيها، في حين أنه يعد في صدارة التطبيقات المتخصصة في الألعاب الالكترونية في الكويت.



بطل أبطال رمضان «زين»



هذا، وتميزت نسخة هذا العام من بطولة تطبيق «ألعاب الدواوين» الرقمي، بتنظيم بطولة خاصة حملت اسم «بطل أبطال زين»، لكون شركة زين الكويت كانت الراعي الاستراتيجي، وشهدت تنافسا بين الأبطال الثلاثة الأوائل، ممن فازوا في البطولات السابقة على مدى 19 يوما في رمضان.



وكشف الشمري أن الرواج الذي يلقاه التطبيق والألعاب الالكترونية التي يضمها، ترجمته أيضا الجوائز القيمة، والتي بلغت نحو أكثر من 10 آلاف دولار توزعت بين الفائز الأول والثاني والثالث.



البعد الاجتماعي



ولفت الشمري إلى أن الألعاب في تطبيق «ألعاب الدواوين» الرقمي نابعة من الثقافة الاجتماعية الكويتية والخليجية، وهي بالتالي ليست دخيلة على مجتمعاتنا كما هو الحال مع تلك المطورة من قبل شركات خارجية، موضحا أن أهمية التطبيق أيضا تنبع من كونه يراعي التقاليد الاجتماعية والبيئة التي يعمل فيها، وهو ما يبعث على الاطمئنان لدى الأسر، ويبقي كل الشرائح لاسيما الشباب منهم بعيدا عن الكثير من السلبيات التي تنطوي عليها شريحة واسعة من الألعاب الالكترونية اليوم.



هذا، وكان تطبيق «ألعاب الدواوين» الرقمي، أطلق حملة إعلانية لاقت بدورها نجاحات كبيرة، حيث بلغ عدد مشاهداتها على مواقع التواصل الاجتماعي نحو 2 مليون مشاهدة، ما يؤكد أن كل ما يطرحه التطبيق بات منتظرا ويلقى إقبالا من الجمهور.



مرحلة جديدة من التوسع والنمو



من جهة أخرى، أكد الشمري أن فريق العمل المشرف على التطبيق ملتزم بخطة تطوير وتحديث شاملة للتطبيق وفق رؤية طموحة، ما يجعل منه منصة رئيسية في عالم الألعاب الرقمية وصناعة الترفيه على مستوى الكويت والمنطقة، مشيرا إلى أن التطبيق يقف أمام مرحلة جديدة من النمو والتوسع والتطور، في ظل الإقبال اللافت على الألعاب الأساسية فيه والتوجه نحو التوسع في أسواق جديدة في المنطقة.

وعبر عن التزام تطبيقات ألعاب الدواوين والمساهمين فيه بالاستمرار في استراتيجية النمو من خلال خطة تشغيلية واضحة المعالم تستهدف استخدام مزيد من المستخدمين والتوسع الجغرافي بشكل دوري ومستمر.