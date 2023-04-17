

الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن موعد مباراتي الدور نصف نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم 2023، حيث يلتقي السد مع الشحانية- درجة ثانية، في الـ 6:45 مساء الاثنين 24 أبريل الجاري، على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وفي اليوم التالي يلتقي السيلية مع العربي بنفس التوقيت والملعب، فيما لم يحدد الاتحاد القطري موعد وإقامة المباراة النهائية.



هذا، وعزز فريق السد مركزه الثالث في الدوري القطري، وذلك بعد فوزه المستحق على نادي قطر بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء أول من أمس على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، في ختام مباريات الجولة الـ 19 من المسابقة.



سجل ثنائية السد أكرم عفيف، وأحمد السعيد في الدقيقتين «67 و90+1»، وبذلك رفع السد رصيده إلى 38 نقطة، فيما توقف رصيد نادي قطر عند 26 نقطة في المركز السادس.



وفي مباراة ثانية، واصل نادي أم صلال رحلته في الهروب من شبح الهبوط، بعد أن اقتنص فوزا غاليا على المرخية 3-2.



وسجل ثلاثية أم صلال، المحترف المغربي عبدالله خفيفي واسماعيل دهقاني والصربي أليكسا فوكانوفيتش في الدقائق «31 و59 و81»، فيما سجل الثنائي المغربي أيوب عسال، وإدريس فتوحي هدفي المرخية في الدقيقتين «35 وضربة جزاء 68»، ولعب المرخية بـ 10 لاعبين بعد طرد مدافعه خالد رضوان في الدقيقة 15.



وبهذا الفوز رفع أم صلال رصيده إلى 16 نقطة ليظل في المركز الحادي عشر وقبل الأخير وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الأخير السيلية، بينما تجمد رصيد المرخية عند 18 نقطة في المركز الثامن، ولديه مباراة مؤجلة مع الشمال.



وإلى ذلك، حددت مؤسسة دوري نجوم قطر، مواعيد إقامة المباريات المؤجلة لدوري النجوم، حيث يلتقي الريان مع الدحيل في الـ 9:45 مساء 18 أبريل الجاري على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الـ 15، وفي اليوم التالي يلتقي المرخية مع الشمال في الـ 9:45 مساء، على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، لحساب الجولة التاسعة، بينما يلتقي الريان مع نادي قطر في الـ 9:45 مساء 23 الجاري، على ستاد ثان بن جاسم بنادي الغرافة، لحساب الجولة الـ 18.