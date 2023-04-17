الحملة تأتي ضمن توجّه توطين العمل الخيري لدعم ورعاية المواطنين

تحديد رابط خاص للتبرع وتحويل المبلغ إلى إدارة تنفيذ الأحكام



بشرى شعبان



أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي إطلاق الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين بالتعاون مع وزارتي الإعلام والعدل تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم».



وقالت البغلي في تصريح صحافي، انه سيتم فتح باب التبرعات اعتبارا من الساعة السابعة مساء اليوم الموافق وحتى منتصف ليل الخميس الموافق 20 الجاري.



وأكدت أن إطلاق هذه الحملة في هذه الأيام المباركة يأتي امتدادا للدور الإنساني الذي تقوم به الكويت وما جبلت عليه من خير وتقديم المساعدة للمحتاجين، مضيفة أن وزارة الشؤون تحرص على توطين العمل الخيري داخل البلاد ومد يد العون للتخفيف عن كاهل المواطنين.



وأشارت البغلي الى أن اختيار فزعتكم فرحة لهم ليكون شعارا لهذه الحملة هو تعبير صادق عن توجهات وزارة الشؤون وخططها تجاه أبناء وطننا الحبيب في ضوء التوجيهات السامية وتعليمات مجلس الوزراء بأن تكون الأولوية لدعم ورعاية المواطنين.



وأضافت أنه يجوز التبرع بأموال الزكاة ضمن هذه الحملة خاصة انها تسعى إلى تفريج كربة هؤلاء الغارمين الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون التي لم يتمكنوا من تسديدها حيث تمثل تلك المساعدات أحد مصارف الزكاة امتثالا لقول الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).



وكشفت عن تخصيص رابط لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين المدينين، على أن يتم تحويل حصيلة الحملة لصالح الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لفك كرب العديد من الفئات في هذه الأيام الفضيلة، حيث سيتم سداد ديون العديد من الفئات المستحقة للمساعدة كالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء، شريطة أن تكون كل الأحكام متعلقة بالقضايا المدنية، على أن تتم تلك المساعدات بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة.



ودعت وزيرة الشؤون كل الجهات المانحة من الشركات والأفراد المقيمين على أرض الكويت الحبيبة من مواطنين ومقيمين للمشاركة في الحملة لفك كرب هؤلاء الغارمين، داعين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.



واختتمت الوزيرة البغلي، بأن حملة «فزعتكم فرحة لهم» تبغي الخير لأهل الكويت، داعية جميع الجهات في القطاعين العام والخاص والجمعيات والافراد لأن يجعلوا عنوانها رسالة دعم ومساندة لأبناء الوطن، فكم هو عظيم الأجر وكم تساوي دعوة غارم في الشهر الفضيل كان لك نصيب في أن ترسم على وجهه فرحة انقضاء الدين.