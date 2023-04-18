ذكر المركز الوطني السوري للزلازل، أن محطات الرصد لديه سجلت 6 هزات خفيفة بقدر أقل من 3.8 درجات على مقياس ريختر خلال 24 ساعة.



وأوضح المركز ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) امس أن الهزات المسجلة، منها هزة في لواء اسكندرون بقدر 2.2 درجة، و5 هزات في تركيا بقدر يتراوح بين 2.3 و3.3 درجات.



وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار ويحدث ضررا بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.