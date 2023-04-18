

نفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ما نشرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات غير صحيحة ذكرت فيها ان الهيئة وقعت عقدا لشراء نخيل مصري لتزيين الشوارع والدوائر الحكومية.



وأضافت الهيئة ان ما أثير هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وأنها لم توقع أي عقود في هذا الشأن منذ فترة طويلة نظرا لعدم توافر ميزانيات خاصة لذلك، مؤكدة ضرورة تقصي الأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية ذات المصداقية، كما دعت الهيئة عموم المواطنين والمقيمين الى تحري الدقة وعدم تناقل الأخبار التي لم تعلن عبر القنوات الرسمية، خصوصا الموقع الرسمي للهيئة.