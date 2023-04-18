بشرى شعبان



أعلنت وزارة الشؤون أن فرق التفتيش الميداني الخاصة بالتفتيش على جمع التبرعات قامت بتنفيذ 632 زيارة ميدانية للمساجد و64 زيارة لمقار الجمعيات الخيرية، ورصدت 38 كشكا لجمع الملابس تمت إزالتها بالكامل.



ورصدت الفرق 16 مطعما تقوم بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بشأنها. كما رصدت 10 إعلانات لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزمة بضوابط الإعلانات وقامت الإدارة المختصة بمخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات.



وتم تسجيل 13 مخالفة بالمساجد عبارة عن إعلانات لجمع التبرعات لإفطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وعدم التقييد بجدول الأئمة بجدول توزيع الجمعيات على المساجد، وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف، كما تم تسجيل 11 مخالفة مرصودة من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة لجمع التبرعات، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات بشأنها.



كما تم رصد 19 مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وتمت مخاطبة النيابة العامة. وتم تحرير مخالفتين لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال إعلانات في الشوارع وتمت مخاطبة وزارة الداخلية.