الموافقة على تخصيص أرض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية شمال مصفاة الزور تشمل معالجة المواد الحفازة المستعملة وإنتاج الأقطاب الكربونية



بداح العنزي



دشن أعضاء المجلس البلدي أولى جلساته العادية في مبناه الجديد بعد افتتاحه، وقد شهد الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله المحري الموافقة على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بتخصيص أرض لإقامة مشروعي معالجة المواد الحفازة المستعملة وإنتاج الأقطاب الكربونية شمال الزور.



وطلب الأعضاء استخدام المجلس المادة 25 لرفض اعتراض وزير البلدية على السماح بترخيص المبرات في المباني الاستثمارية إلا أن الطلب لم يحظ بالاغلبية.



وأبقى المجلس على جدول أعماله تعديل المادة السابعة بشأن تحصيل رسوم عن المظلات في السكن الخاص والاستثماري والتجاري وذلك لحين تقديم تقرير من الإدارة القانونية حول التعديلات، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة العادية الساعة 12.30 ظهرا.



وصادق المجلس على محضر الاجتماع العادي السادس عشر لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي بتاريخ 2023/4/3.



ثم انتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة والمتضمنة كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي الأخير.



ورفض المجلس استخدم المجلس المادة 25 لرفض اعتراض الوزير على اقتراح د.حسن كمال بشأن الترخيص للمبرات المشهرة من قبل وزارة الشؤون ضمن الأنشطة المسموح بها في المباني الاستثمارية، إذ لم يحصل الطلب على الأغلبية.



وبعد شد وجذب حول رسوم مظلات السيارات، أبقى المجلس على جدول أعماله كتاب مدير عام البلدية بشأن مشروع لائحة مظلات السيارات (المادة السابعة)، وذلك لحين تقديم الإدارة القانونية بالبلدية تقريرا مفصلا إلى المجلس حول موضوع تحصيل رسم نصف دينار لكل متر مربع لمرة واحدة مقابل إقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في مناطق السكن الخاص والنموذجي، كذلك تحصيل دينار عن كل متر مربع لمرة واحدة للمظلات المقامة خارج حدود العقار في الجهات الحكومية والخاصة ومناطق السكن الاستثماري ومناطق الاستعمال الصناعي والحرفي والزراعي وغيرها من الاستعمالات، إضافة إلى تحصيل رسم 5 دنانير لكل متر مربع لمرة واحدة نظير إقامة مظلات خارج حدود العقار في مناطق الاستعمال التجاري.



ثم بحث الردود الجديدة على أسئلة الأعضاء والتي تضم السؤال المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن التخصيص للوقوف على التفاصيل الدقيقة والإحصائيات الضرورية من أجل تعميق المعرفة بالموقف الحالي حيث أبقى الرد على جدول الأعمال.



وأجل المجلس بحث السؤال المقدم من العضو فهد العبد الجادر بشأن استحداث مداخل ومخارج طرق لمنطقة الجابرية إلى طريق الملك فهد باتجاه مدينة الكويت مباشرة، كما أجل المجلس السؤال المقدم من العضو فهد العبد الجادر بشأن عقود نقل النفايات.



وناقش المجلس السؤال المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن أنواع العقود الخاصة بمشاريع البلدية العمرانية والمشاريع التنموية والمبادرات، حيث تم الاكتفاء بالرد.



وبحث المجلس السؤال المقدم من العضو م.شريفة الشلفان بشأن إعلان منسوب إلى بلدية الكويت حيث تم الاكتفاء بالرد.



وانتقل المجلس لمناقشة السؤال المقدم من العضو م.علياء الفارسي حول حاويات النفايات ببلدية الكويت، حيث تم الاكتفاء بالرد.



وأبقى المجلس على جدول أعماله السؤال المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن التعاقد مع شركة نظافة سبق رفع دعوى ضدها.



كما أبقى المجلس على جدول أعماله السؤال المقدم من العضو د.م.حسن كمال بشأن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق.



وأحال المجلس السؤال المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن الموقف التنفيذي الحالي لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها في منطقة كبد إلى لجنة شؤون البيئة.



وبحث المجلس السؤال المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن التقارير الإيضاحية من بلدية الكويت حول ملف نظافة المدن، حيث أكدت م. منيرة الأمير عدم الاكتفاء بالرد وطلبت تفاصيل اكثر حول ملف النظافة.



ووافق المجلس على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تخصيص أرض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفيات النفطية شمال مصفاة الزور وبمساحة 850.297م2 لإقامة مشروعي معالجة المواد الحفازة المستعملة وإنتاج الأقطاب الكربونية، شريطة الآتي:



1 ـ تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي معتمدة من الهيئة العامة للبيئة.



2 ـ الالتزام والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.



3 ـ تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته في حال تعارضها مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.



هذا، ورفض المجلس طلب وزارة الأوقاف توسعة سكن إمام ومؤذن بجوار مسجد أبونائلة بمنطقه الظهر



قطعة 4. وأحال المجلس الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي للدراسة، وتشمل الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت، واقتراحا آخر مقدما من العضو م.علياء الفارسي بشأن استبدال الأكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة للبيئة.



المبنى الجديد.. ودعم مسيرة التنمية في البلاد



قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري التهنئة للأعضاء بمناسبة بدء أعماله في المبنى الجديد، سائلا المولي عز وجل أن يوفق الجميع.



وأعرب العضو فهيد المويزري عن تمنياته بالتوفيق والبركة للأعضاء، وأن يكون فأل خير على الجميع لدعم مسيرة التنمية في البلاد.



وباركت م. علياء الفارسي للأعضاء، داعية أن يكون عاملا مساعدا للمساهمة في خدمة الوطن والمواطنين.