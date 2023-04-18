

عبدالعزيز الفضلي



فيما تبدأ مقابلات الوظائف الإشرافية التعليمية بعد العيد مباشرة، أكدت مديرة إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بوزارة التربية بالإنابة حميدة القلاف أنه لن يعتد بأي طلب إلغاء النقل الخارجي للهيئات التعليمية صادر من مركز العمل.



جاء ذلك في نشرة وجهتها القلاف لمديري الشؤون التعليمية بالمناطق التعليم وإدارة التعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة وتلقت «الأنباء» نسخة منها، وقالت فيها: نظرا لورود طلبات إلغاء النقل الخارجي معتمدة من قبل مديري المدارس، لذا يرجى التكرم بالتعميم على جميع المدارس بالالتزام بتعليمات النشرة الصادرة بتاريخ 19/12/2022 والمعتمدة من قبل الوكيل المساعد للتعليم العام والخاصة بطلبات النقل للعام الدراسي القادم 2023/2024 بشأن الراغبين بإلغاء طلب النقل الخارجي وذلك بالحضور شخصيا إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بديوان عام الوزارة لتقديم طلب الإلغاء، ولن يعتد بأي نموذج طلب إلغاء نقل صادر من مركز العمل أو أي جهة أخرى.