دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة واسعة على منطقة الشويخ الصناعية تستهدف التعديات على الشبكة الكهربائية.



وشدد نائب رئيس الفريق أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» على ضرورة التنبيه على العمالة والمستثمرين في القسائم الصناعية لعدم المساس بالشبكة، حيث تم قطع التيار الكهربائي عن عشرات المحال والورش المخالفة بسبب العبث بالمصهرات والتوصيلات المباشرة.



ولفت الى أن حصيلة المخالفات لهذا الشهر بلغت 18 محضر ضبط وإثبات حالة تركزت في محافظات العاصمة والجهراء والأحمدي والفروانية.



وأعلن الشمري عن التحضير لحملة واسعة على العقارات التي يقطنها العزاب في محافظات العاصمة والفروانية والجهراء بعد العيد مباشرة، حيث سيتم قطع التيار عن عشرات العقارات التي لم يستجب ملاكها مع الإنذارات التي وجهت اليهم طوال الفترة الماضية عبر لجنة التصدي لظاهرة العزاب، داعيا الجميع لسرعة الإخلاء قبل وصول الفرق الميدانية ورصد مخالفاتهم.



وشدد الشمري على أن فرق الضبطية لن تتهاون مع أي تعد على الشبكة الكهربائية أو المائية، لافتا إلى ضرورة التعاون لأجل المصلحة العامة من قبل ملاك العقارات.