ترحيب بالاتفاق بين مملكة البحرين وقطر بإعادة فتح سفارات البلدين بعد نجاح اجتماع لجنة المتابعة بين البلدين

دعوة كل الأطراف في السودان إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والقتال وممارسة أقصى درجات ضبط النفس



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.خالد الفاضل بما يلي:



بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد يرفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على كويتنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية حول الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2022 ، مجددا تأكيده على احترام جميع الأحكام القضائية والتعامل معها وفقا للدستور والقانون.



من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء إلغاء قراره رقم 1308 لسنة 2022 بشأن منح معاشات استثنائية للوزراء الواردة أسماؤهم في المرسوم رقم 191 لسنة 2022.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب ومباركة الكويت للاتفاق الذي تم بين مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة بإعادة فتح سفارات البلدين الشقيقين بعد نجاح اجتماع لجنة المتابعة (البحرينية القطرية) الثاني الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض مؤكد أن هذا الاتفاق يجسد أواصر الود والتآخي وتوحيد الصف ولم الشمل في البيت الخليجي وخطوة تعزز لحمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعم مسيرته المباركة.



كما أعرب مجلس الوزراء عن قلق الكويت البالغ جراء اندلاع الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والقتال وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره.



وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قامت بها وزارة الخارجية للاطمئنان على المواطنين الكويتيين العالقين في جمهورية السودان الشقيقة ودعوتهم إلى ضرورة الالتزام بمقار إقامتهم واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والنزاع.