وزير الصحة تفقّد العيادات الطبية في مسجدي بلال و«الكبير» للاطمئنان على سير العمل ومستوى تقديم الرعاية



أسامة أبو السعود



استمرارا لإحياء تلك الليالي المباركة، وهي الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أحيا آلاف المصلين والمتهجدين بمختلف مساجد البلاد ليلة 26 رمضان بمسجد الدولة الكبير ومسجد بلال بن رباح ومختلف المراكز الرمضانية والمساجد على مستوى محافظات دولة الكويت في أجواء إيمانية وروحانية متميزة.



ففي مسجد الدولة الكبير، أدى ما يزيد على 6 آلاف مصل صلاة القيام في تلك الليلة المباركة، حيث أم المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ بدر العلي، وفي الركعات الأربع الاخيرة والوتر والدعاء‏ القارئ عمر الدمخي، وألقى الخاطرة الايمانية د.مطلق الجاسر.



وأدى جموع المصلين الليلة 26 من صلاة القيام في المركز الرمضاني بمسجد الراشد بالعديلية، حيث تقدم لإمامة المصلين فيها القارئ سلطان الحكم.



وفي مركز عمر بن الخطاب بإدارة مساجد الجهراء، أم المصلين في صلاة القيام ضيف الوزارة القارئ عبدالله سالم السعدي.



كما أدى جموع المصلين صلاة القيام بمسجد الشيخة سبيكة الصباح في منطقة حولي، حيث أم المصلين ضيف الوزارة القارئ الشيخ عبدالرحمن صبحي الصعيدي.



وفي مركز دعيج الصباح التابع لإدارة مساجد الاحمدي، أدى المصلون صلاة القيام، حيث أم المصلين القارئ نعمة الحسان، ‏بينما أم المصلين في المركز الرمضاني مسجد سعد بن أبي وقاص القارئ نعمان بن عمران وسط حضور كبير من المصلين.



هذا، وقام وزير الصحة د.أحمد العوضي بجولة تفقدية شملت مسجد الدولة الكبير ومسجد الصحابي الجليل بلال بن رباح، للاطمئنان على سير العمل في العيادات الطبية، ومستوى تقديم الرعاية للمصليـــن والمصليــات، والاستعداد لإحياء الليلة السابعة والعشرين من الشهر الكريم.



وأشار الوزير إلى توفير 27 عيادة طبية بكل المستلزمات الطبية اللازمة والطواقم الفنية الموزعة على عدد من المساجد في كافة محافظات البلاد، وبحسب تزايد كثافة أعداد المصلين، إلى جانب توفير سيارات الإسعاف المزودة بالأعداد المناسبة من فنيي وفنيات الطوارئ الطبية.



وأوضح أن العيادات الميدانية في المساجد حتى الآن قدمت العديد من الخدمات الطبية لحالات مختلفة، تعاني في معظمها من أمراض مزمنة كالضغط أو السكر أو الربو، أو تعاني من الإرهاق أو آلام المفاصل أو الصداع، وغيرها من الأعراض المألوفة.



وثمن الوزير الجهود الحثيثة لإدارة الطوارئ الطبية وقطاعات الوزارة المعنية، داعين المصلين الكرام ممن يعانون من أمراض مزمنة لأخذ الأدوية والعلاجات بانتظام وحسب إرشادات الطبيب المعالج، متمنيا للجميع موفور الصحة والسلامة.