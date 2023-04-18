

عقدت شركة أعيان العقارية اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وذلك بنسبة حضور بلغت 71.758%، حيث أقرت جميع بنود جدول الأعمال، ومنها توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، كما وافقت على اعتماد تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2022.



وخلال كلمته في الجمعية العمومية، قال رئيس مجلس إدارة شركة أعيان العقارية عبدالله أبوحديدة إن الشركة تمكنت خلال 2022 بفضل وتوفيق من الله ومن ثم بجهود كوادرها في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفريق العمل من تنفيذ خططها وترجمتها على أرض الواقع وتحقيق نتائج إيجابية ملحوظة على صعيد الأداء المالي وخاصة النتائج التشغيلية للشركة. وأكد حرص الشركة على تحقيق تطلعات مساهميها وتعظيم حقوقهم، حيث ارتفعت إيراداتها في 2022 بنسبة 164% مقارنة بعام 2021 لتبلغ 6.6 ملايين دينار، كما حققت الشركة صافي ربح بلغ 2.6 مليون دينار، وبربحية تبلغ 6.4 فلوس للسهم الواحد.



كما بلغ إجمالي قيمة الموجودات نحو 93.1 مليون دينار في نهاية عام 2022، فيما انخفضت قيمة المطلوبات لتصل إلى 12.4 مليون دينار، وأيضا ارتفعت حقوق مساهمي الشركة في نهاية عام 2022 لتصل إلى ما يقارب 60.5 مليون دينار.



وأضاف أبوحديدة أنه وعلى صعيد أنشطة الشركة، فقد استمرت خلال 2022 في متابعة استثماراتها بالشركات التابعة والزميلة عن كثب وتقديم الدعم الذي يسهم في تطوير أدائها وتحقيق النتائج المرجوة منها، كما حافظت على نسب إشغال كاملة تقريبا لمشروعها الرئيسي «مجمع وبرج يال» الكائن بمنطقة الفحيحيل.



أما فيما يخص أعمال مشاريع التطوير العقاري في الكويت، فقد استكملت الشركة جميع الأعمال المرتبطة بمشروعها في منطقة شرق الأحمدي ومن ثم بيع المشروع محققة بذلك أرباحا انعكست على نتائج الشركة لعام 2022.



من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية إبراهيم العوضي أن نتائج الشركة تحققت في ضوء التزام الإدارة التنفيذية للشركة بتطبيق الإستراتيجية العامة المقرة من مجلس الإدارة وخطة العمل الموضوعة التي تستهدف تعظيم حقوق المساهمين وتحقيق أفضل العوائد، من خلال تكوين محفظة استثمارية متوازنة تسهم في نمو العوائد وتأمن مستويات جيدة من السيولة بما يتماشى مع تطلعات الشركة للسنوات القادمة.



وأوضح العوضي أن الشركة تمكنت خلال عام 2022 من الانتهاء من كل الأعمال المرتبطة بتطوير القسيمة الصناعية الواقعة في منطقة شرق الأحمدي بالكويت والبالغة مساحتها 3.750 مترا مربعا، كما نجحت في التخارج من المشروع وتحقيق أرباح مجزية انعكست في نتائجها المالية لعام 2022.



وفيما يتعلق بنشاط الأصول العقارية، قال العوضي إن الشركة سعت نحو ضمان تحقيق أعلى نسب إشغال ممكنة للعقارات المملوكة لها، حيث حافظت على مستويات إشغال جيدة لعقاراتها في الكويت ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.



كما بدأت الشركة في عام 2022 في جني ثمار خطتها في إعادة هيكلة تركيبة المستأجرين في أصلها الرئيسي«مجمع وبرج يال»، محققة نموا في العوائد التشغيلية واستقرارا في عمليات التشغيل ومحافظة على نسبة إشغال كاملة تقريبا في المجمع والبرج التجاري، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء الشركة.



وأشار العوضي إلى أن الشركة تعمل على إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية بما يتماشى مع توجهاتها المستقبلية، فقد قامت بالتخارج وبيع أرضين أحداهما بالكويت والأخرى بالمملكة العربية السعودية محققة ربحا وسيولة من ذلك.



أما فيما يتعلق بإدارة أملاك الغير، فقد واصلت الشركة خلال عام 2022 مساعيها في استقطاب محافظ عقارية جديدة، كما نجحت الشركة في تمديد عقد إدارة جزء من عقارات الأمانة العامة للأوقاف (العقارات الاستثمارية) للسنة الثانية على التوالي. وانعكاسا للخدمات العقارية المتكاملة والمتميزة التي تقدمها الشركة لعملائها فقد فاق عدد العقارات التي تديرها الشركة حاليا 365 عقارا بمختلف أنواعها الحرفية والصناعية والاستثمارية والتجارية والسكنية وبقيمة تقارب 1.65 مليار دولار.