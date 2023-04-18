

أعلنت شركة المسيلة التجارية - إحدى شركات مجموعة الملا، والموزع المعتمد والوحيد لسيارات ميتسوبيشي في الكويت منذ عام 1972- عن إطلاق أحدث ثلاثة موديلات من شاحنة رالي آرت للطرق الوعرة والقيادة الرياضية من ميتسوبيشي موتورز.



طراز رالي آرت الجديد بالفئات الثلاث (Ralliart X-treme، Ralliart Sport، Ralliart Edition) يعتبر الأكثر جرأة وقوة عن الموديلات السابقة من ميستوبيشي موتورز. هذه الموديلات تأتي بثلاثة ألوان الأسود، البرتقالي والأبيض، وبتصميم خارجي جديد وداخلي أكثر ابتكارا، فضلا عن المحركات القوية التي تقدم أداء عاليا على الطرقات، فهي جميعها تعمل بنظامي دفع خلفي أو رباعي، ومزودة بمحرك عالي الأداء من أربع أسطوانات يحمل مواصفات تختلف بين جميع الفئات المطروحة.



ويتميز التصميم الخارجي لهذه الشاحنة العصرية بمظهر ضخم لافت، بحيث يبدأ من المقدمة التي جاءت بشبك أمامي ذي خطين من الكروم يتوسطه شعار ميتسوبيشي، ومن ثم شبكة وسطية سوداء ذات فتحات، وتأتي جوانب المقدمة بمصابيح ضوئية كبيرة، وصولا الى المصدات والحساسات السفلية، التي تضفي مظهرا تتميز به هذه المركبة عن غيرها.



من الداخل جاءت جميع هذه الموديلات بمساحة مريحة للركاب حيث تتألف المقصورة الداخلية من صفين تتسع لأربعة ركاب، وتمت صناعة المقاعد من مواد جلدية أو مخملية وذلك حسب الفئة، كما تتميز بنظام تعديل الكرسي الكهربائي وبنظام تكييف هوائي متعدد المناطق، وتتوافر فيها تقنيات وأنظمة تكنولوجية مثل مدخل AUX واتصال USB، ونظام صوتي فاخر من 4 مكبرات صوت، بالإضافة إلى كفالة لمدة 3 سنوات أو 100،000 كم.



Ralliart X-treme هو التصميم الأكثر جرأة بين الفئات من حيث شكله الخارجي، ويأتي هذا الطراز بمحرك ديزل تيربو سعة 2.4 ليتر ويولد قوة يصل مقدارها إلى 167 حصانا، كما تم توفير ناقل حركة أوتوماتيكي في السيارة من 6 سرعات.



أما الطراز الثاني من هذه الفئة فهو Sport Edition Ralliart، الذي يأتي بمقاعد جلدية وبمحرك ديزل تيربو بسعة 2.4 ليتر، يولد قوة يصل مقدارها إلى 137 حصانا مع إمكانية إضافة 30 حصانا لمزيد من القوة.



الفئة الثالثة هي Ralliart Edition، المميزة بتصميمها البسيط وبمحركها الذي يأتي بسعة 2.4 ليتر ويولد قوة يصل مقدارها إلى 137 حصانا، كما يعمل أيضا بنظام الديزل تيربو بحيث يصل معدل استهلاك الوقود الى 13.8 كم/ ليتر، كما تم توفير ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.



وتتميز جميع هذه المركبات بأنظمة الأمان والحماية المبتكرة التي تمنح قائدها أفضل تجربة قيادة، وتشمل مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام التحكم في الثبات، وتقنية دعم المكابح، بالإضافة إلى وسادتين هوائيتين.



أما بالنسبة للمقطع الجانبي فيحمل خطوطا ديناميكية على جميع الأبواب، ووفرت فيها مرايا ونوافذ كهربائية، بالإضافة إلى كاميرا خلفية، وصندوق خلفي بمساحة واسعة ذات سعة 1050 ليترا تمكنك من إضافة كميات كبيرة من الأمتعة الشخصية، إضافة إلى المصدات والحساسات الخلفية التي تحمي السيارة من الصدمات، بالإضافة إلى الواقيات من الطين التي تأتي فوق إطارات السيارة من الجانبين الأمامي والخلفي.



كما يتوافر لجميع هذه المركبات اكسسوارات خاصة من ميتسوبيشي موتورز مثل غطاء خاص بالصندوق الخلفي وغيرها من الإكسسوارات التي تناسب سقف المركبة.