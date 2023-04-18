

عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



أهدر فريق الكويت نقطتين ثمينتين في مشواره بدوري زين الممتاز، وذلك بعد تعادله 1-1 مساء أول من أمس أمام غريمه القادسية ضمن الجولة الرابعة من القسم الثالث والحاسم، ليفقد «الأبيض» بذلك 7 نقاط في المواجهات الأربع الأخيرة له، فيما واصل «الأصفر» هو الآخر نتائجه المتدنية، حيث لم يفز في مبارياته الأربعة الأخيرة، والتي جمع منها نقطتين فقط.



وقرر مجلس ادارة نادي الكويت فسخ التعاقد مع المدرب البحريني علي عاشور بالتراضي بين الطرفين، على أن يتم الاعلان عن مدرب بديل في وقت قريب.



وتقدم مجلس ادارة «الأبيض» بالشكر الجزيل لعاشور، وتمنى له التوفيق في المستقبل.



وعن المواجهة قال المدرب عاشور قبل قرار رحيله ان فريقه خسر نقطتين مهمتين بتعادله مع القادسية. وأضاف في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء أن «الأبيض» فريق كبير ولا يقبل إلا بالانتصارات، لكن هذا حال الكرة، وقد دخلنا المباراة برغبة في الفوز وسجلنا هدف السبق، إلا أننا لم نوفق في الشوط الثاني في استغلال الفرص ولم نستحوذ كذلك على الكرة كما يجب، وكان من المفترض أن نلعب على الأطراف أكثر.



وبين عاشور أنه لا يشعر بالخطر من مسألة فقدان الصدارة الحالية للترتيب برصيد 40 نقطة، مؤكدا أن الكويت هو الفريق الأفضل لامتلاكه أفضل اللاعبين وبوجود دعم إداري غير مسبوق. وأردف قائلا: «نحن إلى الآن في الصدارة والأمور بيدنا وعلينا التجهيز للمباراة المقبلة أمام كاظمة، والتي نأمل أن تكون نقطة الانطلاقة نحو التتويج باللقب».



وأوضح عاشور أن الكويت حقق نقطتين فقط من أصل 9 نقاط في آخر 3 مباريات، وهذا غير مقبول لفريق كبير مثل «الأبيض»، لكن هناك بعض الظروف التي ساهمت في هذا الأمر، والفريق الكبير معرض للهزات ثم يعود للنهوض من جديد، وهذا ما أنتظره من الفريق في قادم المباريات.



من جانبه، قال مدرب القادسية محمد إبراهيم، إن فريقه قدم مباراة جيدة رغم الخطأ الفادح في الشوط الأول الذي استقبلنا من خلاله الهدف لكننا في الشوط الثاني صححنا الأوضاع من خلال التبديلات وظهرنا بصورة مميزة من خلال تنشيط وسط الملعب وكنا الأقرب لتحقيق الفوز.



وأضاف: رغم دكة البدلاء الجيدة التي يمتلكها المنافس، إلا أننا استخدمنا أدواتنا وكنا الطرف الأفضل وكانت لدينا الرغبة في تحقيق الانتصار ولكن لم يكتب لنا وحاليا نبحث عن إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي، لذلك انظر للمستقبل من خلال أبناء النادي أولا مع وجود محترفين مميزين وكذلك التعاقد مع لاعب محلي يشكل إضافة مؤثرة.



وذكر إبراهيم أن الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق شهدت غياب عدد من النجوم المؤثرين في بعض المباريات كخالد الرشيدي وخالد إبراهيم وبدر المطوع، لكننا في المباراة تمكنا من تعويض ذلك خصوصا الحارس مبارك الحربي الذي قدم مباراة كبيرة.



شد وجذب



وشهدت نهاية المباراة توترا كبيرا بين اللاعبين مما تسبب في قيام الحكم اليوناني انستاسيوس بطرد مدافع القادسية راشد الدوسري بعد إنذارين بالدقيقة (92)، ومثلها للاعب الكويت علي حسين بالدقيقة (95)، وعقب صافرة النهاية اشتبك اللاعبون مع بعضهم البعض في مشهد غير رياضي عكس حالة العصبية التي عاني منها لاعبو الفريقين بلا مبرر، لاسيما ان قرارات الحكم كانت في مجملها صائبة ولم يكن هناك ما يدعو لمشهد «الشد والجذب» بين اللاعبين.