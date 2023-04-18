

يعقوب العوضي



فاز العربي على كاظمة بنتيجة 3-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة التي أقيمت بينهما مساء أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 25-18، 23-25، 25-17، 23-25 و15-13. وكان العربي قد احتل المركز الرابع في المربع الذهبي للدوري الممتاز، كما تلقى خسارة من الكويت خلال مشواره في الكأس بالدور نصف نهائي، ولكن الأخضر نجح في فرض نفسه على البرتقالي ورغم صعوبة المواجهة إلا أنه حسمها في نهاية المطاف.



من جانب آخر، رفض اتحاد الكرة الطائرة طلب نادي القادسية تأجيل موعد المباراة النهائية لبطولة الكأس «التي أقيمت مساء أمس بين الكويت والقادسية«، وقد جاء الرفض متأخرا حيث قدمت إدارة الأصفر كتابا في 15 الجاري.