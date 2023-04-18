

حافظ فريق «الشهيد حمد معجب العوير» على لقب بطولة شهداء أبوحليفة لكرة القدم الرمضانية الثانية، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «ديوانية الشريان» 2-0.



وشهد اليوم الختامي حضور راعي البطولة النائب الصيفي مبارك الصيفي ورئيس جمعية أبوحليفة عبدالله العجمي ورئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي، حيث أقيمت على هامش حفل الختام مباراة استعراضية بين نجوم ناديي القادسية والعربي السابقين، شارك فيها كل من: نهير الشمري وفهد الأنصاري وحمد العنزي ومحمد راشد، وشهاب كنكوني وطلال نايف وعلي مقصيد وعبيد منور وخالد عبدالقدوس. وحصد اللاعب بندر الفضلي جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حصل محمد الفضلي على جائزة أفضل حارس مرمى، فيما حصد جائزة هداف البطولة اللاعب عبدالله النشمي.



هذا، وقد كرم الصيفي الفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني، كما كرم أبناء الشهداء وذويهم، كما أعرب عن سعادته بنجاح النسخة الثانية من البطولة، متمنيا استمرار البطولة في السنوات القادمة.



بدوره، تمنى فهيد العجمي من المسؤولين عن البطولة مواصلة إقامتها سنويا، مشيرا إلى أن حضوره ودعمه للبطولة جاء لرد الجميل لشهداء أبوحليفة الأبرار.