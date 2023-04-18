

هادي العنزي



يستضيف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره شباب الأهلي الإماراتي في الـ 10 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم في أولى مواجهات الفريقين بالدور نصف النهائي لدوري «السوبر» الآسيوي «سوبر ليغ» لدول غرب آسيا منطقة الخليج.



ويقام الدور نصف النهائي بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز في مباراتين من ثلاث، وستقام المباراة الثانية 25 أبريل الجاري في الإمارات، على أن تكون آخر المواجهات في الثاني من مايو المقبل بالكويت، إذا ما تعادل الفريقان بفوز لكل منهما، ويجمع النصف الثاني من الدور قبل النهائي للبطولة بين فريقي المنامة البحريني والهلال السعودي.



ويسعى الكويت بطل العرب والخليج، إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المحلية والآسيوية، حيث يعد الفريق الآسيوي الوحيد الذي لم يتلق خسارة في الموسم الحالي، وذلك بالفوز على ضيفه الإماراتي، ووضع قدم في الدور النهائي لـ «السوبر ليغ» الآسيوي، وسيكون على المدرب الألماني بيتر شومرز اختيار أفضل العناصر لتحقيق فوز أول، ويضم الأبيض كوكبة من اللاعبين المميزين من بينهم الأخوان حمد ومحمد عدنان، وأليكس الغيص، وتركي حمود، ومصطفى الرفاعي، وعلي الهدهود، وعمران جوهر، والمحترفان ماركوس هانت، وكادي لالان.



إلى ذلك، تغلب كاظمة على الجهراء 92-80 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة من القسم الثاني للدوري الممتاز، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 17 نقطة، فيما الخاسر إلى النقطة 11 نقطة. وفي مباراة ثانية خرج القادسية بفوز صعب على القرين بعدما أنهى المباراة بفارق نقطة واحدة لمصلحته وبنتيجة 79-78، ليرفع الأصفر رصيده إلى 15 نقطة، ووصل القرين إلى النقطة الـ 12. وضمنت فرق القادسية والكويت وكاظمة تأهلها إلى الدور نصف النهائي للدوري، فيما تبقى البطاقة الأخيرة بين القرين والجهراء.