

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم في الـ 10.30 مساء اليوم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين العربي والسالمية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة (ج) ببطولة كأس الاتحاد لكرة اليد. ويسبق المباراة المرتقبة مواجهة تجمع بين الشباب واليرموك في الـ 9.00 مساء، وكلاهما من دون رصيد.



وبدأ العربي مشواره بالفوز على اليرموك 32-29، كما تخطى الشباب 30-28، بينما فاز السالمية على اليرموك 40-28 ثم على الشباب 36-24، ويملك الفريقان نفس الرصيد «4 نقاط»، إلا أن فارق الأهداف يضع السماوي على قمة الترتيب العام للمجموعة.



ويقود العربي المدرب الوطني أحمد فولاذ الذي يملك عدة حلول منها عبدالله مصطفى، وسلمان الشمالي، ووليد القلاف وحارس المرمى مهدي عبدالحليم، أما السالمية فيعول على المحترف الجديد البحريني محمد حبيب وأسماء مميزة شابة منها علي علاء بولند، وبندر الشمري والحارس يحيى زموشي.



الى ذلك، فاز الصليبخات على الجهراء 35-24 وضمن تأهله إلى دور الثمانية (برصيده 4 نقاط) إلى جانب الكويت عن المجموعة (أ) حيث تصدرها الأبيض برصيد 6 نقاط بعد الفوز على القرين 36-28 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في إطار الجولة الثالثة، فيما بقي الجهراء دون نقاط، ونجح القرين بخطف نقطتين منه.



وبذلك، اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من البطولة وهي الكويت والصليبخات عن المجموعة (أ)، كاظمة وبرقان عن المجموعة (ب) العربي والسالمية عن المجموعة (ج) القادسية وخيطان عن المجموعة (د).