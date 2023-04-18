

في قمة جماهيرية مساء اليوم، يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ديربي مداواة الجراح بين الهلال حامل اللقب والنصر في مباراة مقدمة من المرحلة 25 من الدوري السعودي، اذ جاء تقديم المباراة، وهي الثانية للهلال بعد تقديم مباراته أمام الباطن، بسبب مباراتيه أمام أوراوا رد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا في 29 الجاري في الرياض و6 مايو المقبل في ساتياما.



ويكتسي الديربي أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، خصوصا النصر الثاني بفارق 3 نقاط خلف اتحاد جدة المتصدر والساعي لاستعاد التوازن عقب تعثره أمام مضيفه الفيحاء المتواضع ما تسبب في إقالة مدربه الفرنسي رودي غارسيا وتكليف الكرواتي دينكو يليتشيتش (49 عاما) المدير الفني للفئات السنية خلفا له، حيث صبت جماهير «العالمي» غضبها على غارسيا الذي اعتبرته لا يلائم طموحات الفريق.



ويتطلع النصر إلى استغلال تذبذب نتائج جاره للابقاء على حظوظه كاملة في المنافسة على اللقب، وفي الوقت نفسه دخول مباراته أمام الوحدة في نصف نهائي كأس الملك المقررة الأحد المقبل بشكل مثالي وبمعنويات عالية.



ويغيب عن النصر سامي النجعي بداعي الإصابة، لكنه يضم أسماء مميزة في جميع الخطوط، وفي مقدمتها البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي اندرسون تاليسكا ومواطنه لويز غوستافو والاسباني الفارو غونساليس والعاجي غزلان كونان إلى جانب عبد الإله العمري وسلطان الغنام وعبدالرحمن غريب.



في المقابل، بدأ الهلال الرابع برصيد 46 نقطة وبعدما تضاءلت حظوظه في الدفاع عن اللقب عقب الخسارة أمام جاره الآخر الشباب، بإراحة بعض العناصر الأساسية ومنح الفرصة لبعض البدلاء والعائدين من الإصابة في آخر مباراتين أمام الطائي والباطن، فتعادل في الأولى وخسر الثانية، وهو ما يمثل عليه ضغوطا كبيرة للمحافظة على تواجده بين الأربعة الكبار في الدوري.