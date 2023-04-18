

سقط برشلونة متصدر الدوري الإسباني، في فخ التعادل السلبي للمباراة الثانية تواليا، وهذه المرة أمام مضيفه خيتافي، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الـ «ليغا» التي شهدت فوز أتلتيكو مدريد 2-1 على ضيفه ألميريا.



ورغم ذلك رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الدوري، وبفارق 11 نقطة عن غريمه وملاحقه ريال مدريد الذي فاز على قادش بهدفين نظيفين.



أما خيتافي فرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.



ورفض مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز إلقاء اللوم على طول العشب للسقوط في فخ التعادل السلبي، وقال «نحن لسنا في أفضل حالاتنا هذا الموسم، سواء في اللعب أو الفعالية. لقد حاولنا، وفي النهاية حصدنا نقطة».



وأضاف «كان العشب غير جيد، وكان يجب علينا التحكم أكثر في الكرة، لكن هذا ليس عذرا، لقد كنا ثقيلين، لكننا صنعنا أيضا 5 فرص واضحة للتسجيل».



وتابع «لقد حصدنا نقطة في ملعب صعب. إنهم يلعبون في ملعب بطيء، ويدافعون بكثافة، مع عمل مميز من مدربهم كيكي».



إيطاليا



انفرد روما بالمركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه 3-0 على ضيفه أودينيزي، فيما سقط يوفنتوس للمباراة الثانية تواليا بخسارته ضد مضيفه ساسولو 0-1، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.



وتقدم فريق العاصمة عبر إدواردو بوفي الذي تابع الكرة من ركلة جزاء نفذها براين كريستانتي وارتدت من القائم (37) ولورنستو بيليغريني (55)، قبل أن يضيف المهاجم البديل الانجليزي تامي أبراهام الثالث برأسية (90+2).



وانفرد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالمركز الثالث برصيد 56 نقطة.



من جهته، وبعد أن سقط الأسبوع الماضي خارج أرضه أمام لاتسيو 2-1، تعرض يوفنتوس للهزيمة السابعة في «سيري أ» هذا الموسم بهدف الفرنسي غريغوار ديفريل في الدقيقة 64.



ألمانيا



اشتد الصراع على المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد تعادل أونيون برلين مع ضيفه بوخوم 1-1 وفوز فرايبورغ على مضيفه فيردر بريمن 2-1، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.



وبالتالي، ورغم التعادل، رفع أونيون برلين رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث.



وخلفهم يقبع فرايبورغ في المركز الخامس مع 50 نقطة وصل إليها بعدما قلب تأخره بهدف أمام مضيفه فيردر بريمن إلى فوز 2-1 في غضون أربع دقائق.



تقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 46 عن طريق ماكسيميليان فيليب، وقلب الضيوف النتيجة لصالحهم بهدفي المجري رولاند سالاي (67) ولوكاس هولر (71).



فرنسا



ارتقى مرسيليا إلى وصافة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه تروا 3-1، فيما عاد موناكو إلى سكة الانتصارات بإسقاط لوريان بالنتيجة نفسها ليرتقي إلى المركز الرابع ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين.



وبفضل ثنائية البرتغالي فيتور أوليفيرا (2 و64) وهدف ثالث للتركي جنكيز أوندير (40)، حقق مرسيليا فوزه الأول على ملعبه «فيلودروم» بعد ثلاثة تعادلات وخسارتين، رغم هدف متأخر لتروا عن طريق ماما بالدي من غينيا بيساو (90+1)، وبالتالي رفع مرسيليا رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، مستفيدا من سقوط لنس الثالث (63 نقطة) أمام المتصدر باريس سان جرمان (72 نقطة) 1-3.