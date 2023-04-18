عبدالعزيز الفضلي

في إطار حرص وزارة التربية على تأمين سير الاختبارات للوظائف الإشرافية التعليمية، أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د حمد العدواني، عن إحالة أي مخالفة خلال الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية التعليمية إلى التحقيق .

جاء ذلك في كتاب وجهه الوزير العدواني لوكيل التعليم العام أسامة السلطان، وتلقت "الأنباء" نسخة منه حيث قال فيه: بشأن إجراءات الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية التعليمية ونظراً لأهميـة اسـتمرار تفعيـل الإجـراءات التـي تكفل سرية الإختبارات وعدم وقوع أي مخالفات أثناء الإختبارات الإلكترونية.

وإذ نؤكـد علـى أنـه فـي حـال وقـوع أي مخالفـة مـن قبـل المرشحين لشغل الوظـائف الإشـرافية أثنـاء الإختبــارات فإنـه يـتم إحالـة هـذه المخالفـات للتحقيـق الإداري بالمنطقـة التعليميـة المختصـة ، وتوقيـع العقوبـات الرادعـة المنصـوص عليهـا بقـانون ونظــام الخدمة المدنية.