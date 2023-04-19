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الوزير العبدالله اعتمد نقلهم من مجموعة الوظائف العامة في الوزارة
«الأنباء» تنشر أسماء 122 موظفاً في «الخارجية» تم نقلهم إلى درجة ملحق ديبلوماسي أو قنصلي
الأربعاء
2023/4/19
المصدر : الأنباء
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أصدر وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله قرارا بنقل 122 موظفا في الوزارة من مجموعة الوظائف العامة إلى مجموعة الوظائف الخاصة والديبلوماسية والقنصلية بدرجة ملحق ديبلوماسي قنصلي.
أسماء 122 موظفاً في «الخارجية» تم نقلهم إلى درجة ملحق ديبلوماسي أو قنصلي (pdf)
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