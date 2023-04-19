قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اقتراحا باستحداث مدخل ومخرج جديد على الدائري السادس الى منطقة اشبيلية. وقال المطيري في اقتراحه: نظرا لما يعانيه أهالي منطقة إشبيلية من الازدحامات المرورية الكثيفة على الدائري السادس بسبب وجود مدخل ومخرج واحد فقط للمنطقة، الأمر الذي يسبب اختناقات وحوادث مرورية وتعطيل حركة السير والتأخير عن مواعيد العمل بالنسبة للموظفين أو طلاب المدارس عن مدارسهم.



لذا اقترح: استحداث مدخل ومخرج جديد لمنطقة إشبيلية، بحيث يكون على طريق الدائري السادس قبل الوصول الى طريق محمد بن القاسم وذلك لتخفيف الضغط والازدحام المروري على المدخل الحالي وتسهيلا لأهالي منطقة إشبيلية والموظفين وطلاب المدارس.