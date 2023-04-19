ندى أبونصر



أكدت رئيسة مركز أسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح أن العطاء من القيم الانسانية العظيمة، لافتة الى ان المركز يهدف إلى خلق إنسان محب للخير متعاطف مع الآخرين ذي شخصية اجتماعية منذ صغره.



وقالت الرويح ان المركز وبالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وشركة «stc» نظم النادي الرمضاني «استدامة خير وطيب الأثر»، زيارة لمركز عبدالعزيز حسين الثقافي ضمن فعالية «أسعد تسعد» حيث قام الأطفال أول من أمس بتوزيع الهدايا والعيادي على العاملين في جمعية ومستوصف مشرف، مشيرة إلى تنظيم ورشة تثقيفية للأطفال المشاركين تضمنت مسابقات متنوعة.



وذكرت ان الفعالية تهدف إلى خلق طفل معطاء يشعر بالآخرين ويتعاطف معهم، كما يجب على أولياء الامور أيضا تعويد أطفالهم على حب العطاء وحثهم على المشاركة في الاعمال الخيرية، وذلك بادخار جزء من مصروفهم لأفعال الخير، مبينة ان شهر رمضان والأعياد وغيرهما من المناسبات أنسب الأوقات التي يجب على الأهل استغلالها لتعليم أبنائهم كيفية العطاء.



وأشارت إلى أن تعليم الطفل العادات الحسنة يساعده على تنمية المجتمع في المستقبل، وبالتالي تأسيس جيل مبني على العطاء والكرم وحب الخير.