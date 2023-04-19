أعلن رئيس قطاعي البـرامـج والـمشاريع والموارد والاعلام في جمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب عن مساهمة كريمة من شركة «وفرة العقارية» في حملة «أبشروا بالخير» الخاصة بمساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت، وأوضح أن المساهمة عبارة عن رعاية الحملة وكذلك التبرع لسداد الإيجار والالتزامات الشهرية الضرورية لعدد من الأسر.



وأشاد الشهاب بمبادرة شركة «وفرة العقارية»، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في خدمة الكويت الحبيبة، مؤكدا تطلع جمعية النجاة لاستمرار الشراكة وزيادة التعاون معها في الفترة المقبلة.