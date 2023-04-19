قامت شركة نور للاستثمار المالي بتنظيم حفل قرقيعان للأطفال المرضى وعائلاتهم في مستشفى بيت عبدالله، وذلك ضمن دورها الإنساني وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للشركة، وكان برنامج الحفل حافلا بالفقرات الترفيهية والمسابقات للأطفال وأسرهم والعروض التراثية والورش الفنية وانتهت بتوزيع هدايا القرقيعان على الحضور.



وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي د.فهد الخالد عن سعادته البالغة بمواصلة التعاون للسنة الثانية على التوالي مع مستشفى بيت عبدالله لرعاية الأطفال والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى «كاتش وباتش» وذلك لدورهم الرائد في العمل الإنساني في مجال رعاية الأطفال وعائلاتهم خاصة في خدمات العناية التلطيفية والدعم النفسي، موضحا حرصه على المشاركة في مشاريع العمل الإنساني خاصة في شهر رمضان.