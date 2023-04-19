بشرى شعبان



أعرب مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي عن سعادته البالغة بالتفاعل الإيجابي الواسع الذي لقيته حملة «فزعتكم فرحة لهم» لسداد مديونيات الغارمين التي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل. وشدد العجمي، في تصريح صحافي، على دور الوزارة وسعيها إلى توطين العمل الخيري في البلاد لجميع المواطنين وتقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدة للمستحقين من مختلف أطياف المجتمع.



وأشار إلى أن الحملة تأتي تماشيا مع توصيات مجلس الوزراء وتوصيات وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية في هذه الليالي المباركة لسداد مديونيات الغارمين والتفريج عن أكبر عدد ممكن من الغارمين الذين لم يتمكنوا من تسديدها.