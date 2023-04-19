

القاهرة ـ محمد صلاح



كثير من الفنانين والفنانات لا يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم الجريئة احيانا والصادمة احيانا اخرى مما يتسبب في حدوث ازمات واختلاق خلافات واثارة المشاكل..مما يترك اثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد والجذب في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل الاجتماعي.. «الأنباء» ترصد اكثر التصريحات التي اطلقها نجوم الفن واشعلت الازمات.



الاسلوب الساخر الذي يتميز به الفنان الكوميدي أحمد ادم دائما ما يجعله في مواجهات ساخنة مع زملائه والاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنه يتمتع بروح الناقد للسلبيات والآراء التي يصادفها ويرد عليها بشكل يفتح باب الخلافات والمشاكل لتصل بعدها الى تبادل الاتهامات وتتحول وجهات النظر الى مناظرات للتشاجر.



اطلق ادم تصريحا احتل به الاكثر رواجا على مواقع البحث حين اعلن في برنامج «حبر سري» ان زوجته ضبطته اكثر من مرة وهو يخونها في علاقات نسائية ووعدها بعدم تكرارها ثانية.. ثم كررها اكثر من مرة وكانت تسامحه وتغفر له افعاله وعلى العديد من المواقف المختلفة.. ثم قررت الا تحاسبه او تلومه واعطت له حرية التصرف من كثرة ما اغضبها.. والغريب انه اكد انه يعترف لها بكل تفاصيل حياته اليومية دون مواربة او اخفاء.. لأنه يحبها جدا ولا يستطيع الاستغناء عنها رغم كثرة علاقاته الغرامية.. وتسببت هذه التصريحات على لسان الفنان الكوميدي في حالة من الغضب لدى رواد التواصل الاجتماعي خاصة السيدات اللاتي هاجمنه بقسوة واتهمنه بصفات قاسية لانه يتفاخر بغرامياته وتسامح زوجته.. وطالبوه بأن يخجل من تصرفاته لأنه مثال سيئ للفنان والشخصية العامة.



دائما ما يدخل ادم في خلافات مع زملائه فقد فوجئ بأن الفنانة منة شلبي قالت إن تجربة التمثيل معه في «فيلم هندي» لم تكن جيدة، وإنها كانت تبكي في كواليس الفيلم وتقول: «أستحق الضرب بالحذاء.. لأنني شاركت في هذا الفيلم».. ورد ادم انه دائما ما كان يتحدث معها على أنه وش السعد عليها في مجال الفن.. وأن مشاركتها له في الفيلم السينمائي كانت هي الانطلاقة الحقيقية لها.. واكد: لو حدث خلاف او موقف بيني وبينها كنت أول من يعلن ذلك.. ولو كنت سمعتها كنت سأواجهها بأنني ندمت اشد الندم لأنني اخترتها للعمل معي، وأشار إلى انه صريح جدا مع زملائه، ولا يتصادم معهم.. وأنه إنسان طيب وسليم النية يتصادم مع زملائه إلا أن سلامة نيته غير مطلوبة الآن في الفترة التي نعيشها.



سألت الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «شيخ الحارة» أحمد ادم عن رأيه في اتهام الفنان محمد نجم له بتقليده.. وانفجر في رده منفعلا وتحدث بعصبية مبالغ فيها انه لو تحدث عن مواقف نجم لنال كراهية الناس جميعا وانه لا يريد اهانته ولكن مسرح نجم لا يعجبه وبه مواقف مسيئة وقاسية.. وبعد اسابيع من الحوار دخل نجم المستشفى بعد إصابته بجلطة في القلب ليعلن نجله شريف محمد نجم: والدي كان سببا في اكتشاف مواهب فنية كثيرة ضمنهم أحمد آدم الذي تجاوز في حق والدي ووصفه بالفاشل. وحين سمع تجاوز أحمد آدم في حقه، أصيب بجلطة بالقلب، دخل على إثرها العناية المركزة، وظل مريضا حتى وافته المنية واتهم ادم انه أحد الأسباب التي تسببت بمرض والده وأثرت على صحته بشكل كبير.. وانقسم الرأي العام بين الطرفين ما بين متعاطف مع نجم وألقوا اللوم على ادم انه أساء لمن ساعده في بدايته.. وبين مؤيد لآدم أن المرض والموت بيد الله.



من تصريحاته الغريبة جدا انه كان على علاقة عاطفية مع فنانة عملت معه على المسرح.. ولم تكتمل العلاقة بالزواج لأنه ليس شرطا ان كل علاقة غرامية تنتهى بالزواج.. وأكد انها لم تطلب منه الزواج ولم يعرضه عليها.. ودارت الاستفتاءات على مواقع التواصل الاجتماعي عن اسم الفنانة ودارت تكهنات عديدة حول ماهيتها.. وهاجمته السيدات لأنه قلل من قيمة المرأة واضعف من اهمية ومكانة الزواج ايضا.. بل ان البعض كذب الرواية من اساسها واتهموه انه كان حبا من طرف واحد فقط.