بيروت: زار رئيس «تيار المردة» والمرشح الرئاسي في لبنان سليمان فرنجية الصرح البطريركي في بكركي، والتقى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.



وبعد لقائه الراعي، أكد فرنجية أن «اللعبة تغيرت في المنطقة وهذا سينعكس بشكل أو بآخر على لبنان».



ودعا فرنجية من بكركي «كل السياسيين إلى قراءة مسار الأمور بغض النظر عن الأشخاص ولا نريد إلا الخير للعرب وللمملكة العربية السعودية «ونحن خلقنا ببيت عروبي». وتابع: «لا نقبل بأن يتعرض أحد للدول العربية وزرت باريس وأجبت عن أسئلة طلب الفرنسيون إجابات عليها وهم على تواصل مع السعودية ومن البديهي أن نسير بالإصلاحات وندعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وندعم أي حكومة لديها برنامجها الإصلاحي».



ولفت إلى «سمعت الفيتو على اسمي من «الإعلام اللبناني» ولم أسمعه يوما من المملكة أو من أصدقائها وحلفائها».



واعتبر فرنجية أن «هدفي ليس السلطة إنما الوصول إلى رئاسة الجمهورية لترك بصمة في البلد، وعلينا أن نكون موجودين داخل قطار التسوية في المنطقة لا خارجه على خلاف ما حصل في العامين 1989 و1990 عندما بقي بعضهم خارج التسوية ودفع المسيحيون الثمن».



وقال: «أتعهد بأنني سأدعو إلى حوار وطني لمناقشة استراتيجية دفاعية»، مؤكدا: «لا أتخلى عن 1% من صلاحيات رئيس الجمهورية إنما أمارسها بمسؤولية لا كيدية سياسية، ونحن مستعدون للحوار مع كل من لديه أي هواجس ولا إحراج لدي تجاه أحد، ورفض الحوار مشكلة».



وأضاف: «موضوع النازحين السوريين وضع على سكة صحيحة ومعالجته بطريقة سليمة ستؤدي لإعادتهم إلى سورية ونحن مع مناقشة استراتيجية دفاعية تصب في مصلحة لبنان وتزيل الهواجس لدى الجميع».