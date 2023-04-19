أغلقت قوات الشرطة في تونس المقر المركزي لحزب حركة النهضة، أكبر أحزاب المعارضة ومنعت السلطات الاجتماعات بكل مقرات الحركة، كما منعت «جبهة الخلاص الوطني» من تنظيم مؤتمر صحافي بمقرها.



وقال مصدر من حزب حركة النهضة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوات الشرطة أخلت مقر حزب النهضة في منطقة مونبليزير بالعاصمة من الموظفين وأجرت عمليات تفتيش بداخله.



ومنعت الشرطة أيضا قياديي جبهة الخلاص الوطني المعارضة من تنظيم مؤتمر صحافي غداة إيقاف زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي و3 قياديين آخرين للتحقيق معهم في تهم التحريض على الدولة.



وقال مسؤول بوزارة الداخلية لـ «رويترز» إن الغنوشي تم إحضاره للاستجواب وتفتيش منزله بأوامر من النائب العام الذي يحقق في «تصريحات تحريضية».