قال مسؤولون إن قطر والإمارات بصدد استئناف علاقاتهما الديبلوماسية وإعادة فتح السفارتين.



وقال مسؤول إماراتي في بيان ردا على سؤال من وكالة «رويترز» للأنباء «يعمل البلدان حاليا على إعادة العلاقات الديبلوماسية بينهما بما يتضمن إعادة فتح سفارتيهما».



وأضاف المسؤول الإماراتي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن «السياسة الخارجية لدولة الإمارات تركز بشكل أساسي على بناء الجسور والتعاون الاقتصادي وخفض التصعيد في المنطقة».



وأكد مكتب الإعلام الدولي في قطر في بيان أن «العمل جار لإعادة فتح السفارتين المعنيتين في أسرع وقت ممكن».



وتوقع مسؤول خليجي طلب عدم الكشف عن هويته إعادة فتح السفارتين وتعيين سفيرين جديدين بحلول منتصف يونيو المقبل.



وقال المسؤول الخليجي نفسه إن المسؤولين القطريين والإماراتيين وافقوا أواخر الشهر الماضي على إعادة العلاقات الديبلوماسية، وان أبوظبي أبلغت الدوحة باسم مبعوثها، مضيفا أن قطر لم تفعل المثل بعد.



وفي السياق ذاته، قال مصدر رابع لـ «رويترز» إن العلاقات الديبلوماسية بين الدوحة وأبوظبي ستستأنف بالكامل في غضون أسابيع.