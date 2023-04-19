

يعقوب العوضي



حسم برقان صدارة المجموعة (ب) على حساب كاظمة بالفوز عليه 29 -26 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد لكرة اليد، ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة، فيما بقي الخاسر على رصيده 4 نقاط، وفي مباراة أخرى حقق التضامن مفاجأة بالفوز على النصر 26-24 ليحقق أول نقطتين، وهو الفوز الثاني للفريق هذا الموسم الحالي، فيما بقي النصر دون نقاط، ورغم الفوز خرج الفريقان من المنافسة رسميا وتأهل عن المجموعة برقان وكاظمة.



إلى ذلك، تقام مباراتان اليوم منافسات المجموعة (د) حيث يلتقي في الـ 9.00 مساء خيطان مع الساحل ولا يحملان أي نقاط في رصيديهما بينما يتواجه الفحيحيل مع القادسية في الـ 10.30مساء على صدارة المجموعة، اذ يحمل كل فريق 4 نقاط.