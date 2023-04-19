

هنأ النادي البحري الرياضي الكويتي الشيخ خالد البدر بمناسبة تجديد الثقة بانتخابه رئيسا للاتحاد الكويتي للألعاب المائية للدورة 2023-2027 وبالإجماع الكامل من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية.



وقال أمين السر العام في النادي خالد الفودري إن الثقة التي حظي بها الشيخ خالد البدر جاءت لتؤكد ما يتمتع به من كفاءة قيادية وخبرة رياضية، وما يبذله من جهود للنهوض والارتقاء بمسيرة الألعاب المائية الكويتية بشكل عام، والسباحة بشكل خاص، والمضي بها لتحقيق التطلعات والآمال المنشودة، مضيفا أن للبدر بصمات واضحة ومتميزة في إدارة وتطوير الألعاب المائية والإشراف على البطولات في مختلف المنافسات وفي جميع الفئات العمرية، فيما له بصماته أيضا على مستوى رياضة السباحة من خلال الخطط المدروسة للبطولات المختلفة التي ينظمها الاتحاد، إلى جانب ما تم تحقيقه من نتائج مشرفة للمنتخبات الكويتية في البطولات المختلفة، وعلى الصعيدين المحلي والخارجي.