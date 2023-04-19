

اختتم مركز نادي البولينغ البطولة الرمضانية التي أقيمت تحت رعاية رئيس النادي الشيخ طلال المحمد بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من المراحل السنية المختلفة، حيث شهدت البطولة منافسات قوية وتألق عدد من اللاعبين واللاعبات.



وقد أسفرت نتائج منافسات العمومي عن فوز محمد عبدالله بالمركز الأول وحسن قاسم بالمركز الثاني ومصطفى الموسوي بالمركز الثالث، وفي منافسات مرحلة الشباب تحت 20 سنة فاز بالمركز الأول ناصر الهجرس وعبدالرزاق محمد بالمركز الثاني وبالمركز الثالث حسن قاسم، اما في منافسات السيدات فقد حققت نيفين واصل المركز الأول وجين واوي الثاني وليزا خانفيا الثالث. وقد أشاد مدير البطولة خالد حبيب بالدعم المتواصل الذي يقدمه الشيخ طلال المحمد للعبة، مؤكدا أن تنظيم مثل تلك البطولات يساهم في دعم اللعبة واكتشاف مواهب جديدة.