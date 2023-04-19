علي شداد لـ «الأنباء»: حضور المصلين فاق التوقعات واستعداداتنا كبيرة بفضل الله

نشكر جميع الجهات المتعاونة معنا للوقوف على خدمة المتهجّدين في تلك الليلة المباركة



أسامة أبوالسعود



«اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا»، هكذا لهجت الألسن بالدعاء لرب السموات والأرض، وان يغفر الله تعالى لعباده ويرحمهم في ليلة السابع والعشرين من رمضان، حيث واصل المصلون إحياء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وسط مواكبة فائقة من مختلف الجهات الرسمية والتطوعية، إذ توافدت جموع المصلين تحريا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر مصداقا لقوله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر (1) وما أدراك ما ليلة القدر (2) ليلة القدر خير من ألف شهر (3) تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر (4) سلام هي حتى مطلع الفجر (5)).



ففي مسجد الدولة الكبير، احتشد في تلك الليلة المباركة اكثر من 65 ألف مصل وعشرات الآلاف في مسجد بلال بن رباح، كما امتلأت مختلف المراكز الرمضانية والمساجد في محافظات البلاد بجموع المصلين التماسا لليلة القدر.



النفيس والعفاسي



وأم المصلين في مسجد الدولة الكبير القارئ أحمد النفيس في الركعات الأربع الأولى تبعه القارئ مشاري العفاسي في الركعات الأربع الأخيرة والوتر والدعاء، حيث دعا بأن يحفظ الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وأن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين وان يعفو عن عباده في تلك الليلة المباركة وان يدخلهم الجنة برحمته، انه سميع قريب مجيب الدعاء.



استعدادات ضخمة



وفي تصريحات خاصة لـ «الأنباء» قال مدير مسجد الدولة الكبير علي شداد: «بفضل الله ومنته انتهت الصلاة في تلك الليلة المباركة ليلة 27 رمضان من دون أي مشاكل تذكر أو حوادث، حيث شهد الصلاة اكثر من 65 ألف مصل».



وتابع شداد: «كنا نتوقع ما بين 45 و50 ألف مصل في تلك الليلة، ولكن ولله الحمد فاق العدد 65 ألف مصل، ولله الحمد كنا على أهبة الاستعداد لاستقبال المزيد من المصلين بفضل الجهود الكبيرة والتنظيم المتميز من جميع الجهات المشاركة معنا من وزارة الداخلية والطوارئ الطبية وجمعية الهلال الاحمر والمتطوعين وإدارة المسجد الكبير الذين بذلوا جهودا كبيرة لخدمة المصلين وتنسيق الدخول والخروج».



وأردف قائلا «أيضا نشيد بجمهور المصلين ومدى التزامهم بتعليمات مختلف الجهات المشاركة في التنظيم بفضل الله».



مواقف السيارات



وأكد مدير المسجد الكبير انه تم فتح جميع مواقف السيارات المحيطة بالمسجد لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السيارات وتخصيص باصات لنقل المصلين من المواقف الى المسجد وبالعكس، إضافة الى توفير سيارات كهربائية داخل محيط المسجد وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن والاخوة ذوي الاحتياجات الخاصة. وختم شداد حديثه لـ«الأنباء» قائلا: «نحمد الله ان اتممنا هذه الليلة في أمن وأمان وتوفير كل الاجواء الايمانية المتميزة في مسجد الدولة. ونوجه الشكر الى جميع الجهات المتعاونة معنا في التنظيم والترتيب، وهذا الجهد ليس غريبا على اخواني واخواتي العاملين في المسجد الكبير لنيل شرف خدمة المصلين، وخاصة بعد انقطاع 3 سنوات، ولكنهم بفضل الله كانوا جميعا على قدر المسؤولية، فلهم جميعا كل الشكر».



مسجد بلال بن رباح



وفي مسجد بلال بن رباح، وفي منظر بديع وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أحيا الآلاف من الرجال والنساء صلاة تهجد ليلة الـ27 من رمضان 1444هـ، التماسا لليلة القدر.



وأدت الكثافة العالية للحضور الى امتلاء كل أروقة المسجد وقاعاته والساحات الخارجية، إلا أن التنظيم الجيد من قبل اللجنة المنظمة أدى الى ضمان سلاسة حركة السير وأداء المصلين صلاتهم على أكمل وجه ومن دون أي عقبات أو حوادث ولله الحمد.



وأم المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ قتيبة الزويد، والأربع الركعات الأخيرة والوتر والدعاء أمّ المصلين فيها القارئ ياسر الفيلكاوي.



مسجد الراشد



وفي مسجد الراشد بالعديلية التابع لإدارة مساجد العاصمة أدى آلاف المصلين ليلة الـ 27 من صلاة القيام في المركز الرمضاني والتي تقدم لإمامة المصلين في الركعات الأربع الأخيرة والوتر القارئ سلطان الصرام.



جابر العلي



وفي مركز جابر العلي بمحافظة حولي، أم المصلين في تلك الليلة المباركة ضيف الوزارة القارئ الشيخ عبدالرحمن صبحي الصعيدي.



أبوبكر الصديق



وأدت جموع غفيرة من المصلين قيام ‏ليلة 27 رمضان في مركز أبو بكر الصديق، التابع لإدارة مساجد الجهراء، حيث ام جموع المصلين القارئ خالد غريب، فيما أم المصلين في صلاة القيام القارئ د.مشعل تركي الظفيري بمركز عمر بن الخطاب التابع لإدارة مساجد الجهراء أيضا.



مركز الكندري



وفي مركز صالح الكندري التابع لإدارة مساجد مبارك الكبير أم القارئ أحمد سلامة جموع المصلين في صلاة القيام ليلة 27 رمضان.



مركزا الزبن بالفروانية ومبارك الكبير



وفي صلاة قيام ليلة 27 رمضان أم القارئ وهيب الخضيري ‏جموع المتهجدين في مركز الزبن التابع لإدارة مساجد الفروانية، بينما أم المصلين ‏القارئ فهد واصل في صلاة قيام ليلة 27 رمضان بمركز الزبن التابع إدارة مساجد مبارك الكبير.