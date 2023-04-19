عبدالكريم العبدالله



دعا نائب رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة محمد العازمي وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، إلى إقرار بدلات العدوى والخطر للموظفين الإداريين، مؤكدا أنها بدلات مستحقه لهم، وذلك لما يتعرضون له من عدوى وخطر أثناء العمل في المراكز الصحية والمستشفيات وبقية الإدارات الأخرى في الوزارة.



وقال العازمي في تصريح صحافي نستبشر خيرا بوزير الصحة د.أحمد العوضي بالإسراع بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية، حيث وعدنا خلال اجتماع مجلس ادارة النقابة الأخير معه بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإقرار هذه البدلات المستحقة للإداريين.



وأوضح أن الموظفين الإداريين يعتبرون خط الدفاع الأول في المرافق الصحية، وهم من يبدأون باستقبال المرضى والتعامل معهم بشكل مباشر.