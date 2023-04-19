

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أغلقت لجنة الانتخابات أول من أمس باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة القدم، والتي ستجرى على هامش الجمعية العمومية العادية مطلع يونيو المقبل، حيث أعلنت اللجنة الانتخابية في الاتحاد القطري أن 17 الجاري هو اليوم الأخير لتقديم الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد القطري عن الدورة القادمة.



ويعتبر نائب رئيس الاتحاد القطري جاسم راشد البوعينين هو المرشح الأبرز لخلافة رئيس الاتحاد الحالي الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني خلال الدورة المقبلة، كما تقدم هاني طالب بلان، ومحمد خليفة السويدي، وخالد عبدالله السليطي، وحسن جمعة المهندي بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.



وعقب إغلاق باب الترشح، ستقوم لجنة الانتخابات التي يترأسها عبدالله حامد الملا وتضم في عضويتها كلا من د.أحمد العمادي ود.محمود المحمود وعيد المريخي ومحمد المري، بفحص أوراق المرشحين وإخطارهم بنتيجة الفحص خلال 3 أيام بعد إغلاق باب الترشح، على أن يتم ذلك بعد عيد الفطر المبارك بسبب تزامن وقت إغلاق باب الترشح مع إجازة العيد، في حين حددت اللجنة 3 أيام لتلقي الاستئنافات على المستبعدين في حال عدم استيفاء الشروط (إن وجد) ويتم البت في الاستئنافات بعدها مباشرة.



يشار إلى أن المادة 35 من النظام الأساسي للاتحاد حددت شروط الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد أن يكون من المواطنين القطريين وألا يقل عمره عن 21 عاما، ويفضل أن يكون من الناشطين في كرة القدم، وألا يكون قد أدين سابقا بارتكاب جريمة جنائية، وأن يكون حسن السيرة وألا يشغل منصبا تنفيذيا أو وظيفة في أي ناد خلال فترة عضويته في اللجنة التنفيذية.



هذا، وأعلن أعلن نادي المرخية تعاقده الرسمي مع المغربي هشام جدران المدرب السابق لناديي الشمال والخور القطريين، وذلك لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا للمدرب القطري عبدالله مبارك.



ومن المقرر أن يقود جدران فريقه اليوم فنيا أمام الشمال في اللقاء المؤجل لحساب الجولة التاسعة من الدوري القطري التي ستقام في 9:45 مساء على سحيم بن حمد بنادي قطر.



ويحتل المرخية المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الأخير فريق السيلية، ومني المرخية بثلاث هزائم متتالية بالدوري القطري، أمام الريان (3-2)، والغرافة (1-0)، وأخيرا أمام أم صلال (3-2)، الأمر الذي جعل موقع الفريق على لائحة الترتيب في خطر في ظل ابتعاده بفارق نقطتين عن أم صلال صاحب المركز قبل الأخير.



وبينما يحتل الشمال المركز العاشر برصيد 17 نقطة، وبالتالي ستكون لقاء اليوم صعب لكلا الفريقين الطامحين نحو الابتعاد عن حسابات الهبوط إلى الدرجة الثانية هذا الموسم.