

توج المنتخب الوطني للكراتيه بالميدالية الذهبية في منافسات الدوري العالمي للكراتيه المقامة حاليا في كندا ضمن فئة «الكاتا جماعي» بعد إحراز اللاعبين سلمان الموسوي ومحمد الموسوي ومحمد حسين المركز الأول بهذه المسابقة ذات الطابع الاستعراضي.



وأشاد أمين سر اتحاد الكراتيه مشعل الرشيدي في تصريح بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال الكويت في هذه البطولة «القوية» التي تعد احدى جولات الدوري العالمي الذي يحظى بمشاركة أهم لاعبي العالم بهذه الرياضة.



وقال الرشيدي إن الاتحاد حرص على مشاركة لاعبيه في هذه البطولة المهمة لإعدادهم للاستحقاقات الرياضية المقبلة وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية المقبلة التي ستقام في مدينة هانغجو الصينية فضلا عن تحقيق التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).